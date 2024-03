eilmeldung Anschlag in Konzerthalle nahe Moskau Russland meldet Festnahmen mehrerer Verdächtiger Stand: 23.03.2024 09:43 Uhr

Nach dem Angriff auf die Konzerthalle bei Moskau sind nach russischen Angaben elf Menschen festgenommen worden. Bei dem Attentat waren mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen. Russland ermittelt wegen eines Terroranschlags.

Nach dem tödlichen Angriff in einer Konzerthalle nahe Moskau wurden am Morgen elf Personen festgenommen. Das teilte der russische Geheimdienst FSB mit. Laut der Nachrichtenagentur Interfax sollen vier der Festgenommen verdächtigt werden, direkt an dem Angriff beteiligt gewesen zu sein. Zu der Tat hatte sich bereits am Freitagabend die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" bekannt.

Mehrere bewaffnete Attentäter waren in die Konzerthalle "Crocus City Hall" eingedrungen und hatten das Feuer auf die Gäste eröffnet. Zudem gab es eine Explosion, in der Konzerthalle brach ein Feuer aus, dass sich auf die oberen Stockwerke und das Dach ausbreitete. Mehr als 90 Menschen kamen durch den Anschlag ums Leben, darunter auch Kinder. Zu der Zahl der Verletzten schwanken die Angaben zwischen mehr als 100 bis zu 145 verletzten Personen.

Festnahmen ging angeblich Verfolgungsjagd voraus

Die mutmaßlichen Angreifer konnten nach der Tat zunächst entkommen. Die Nationalgarde leitete eine Fahndung ein. Am Morgen gab der FSB die elf Festnahmen bekannt.

Zuvor hatten die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa übereinstimmend zwei Festnahmen gemeldet. Beide Agenturen bezogen sich auf Angaben des russischen Parlamentsabgeordneten Alexander Chinstein. Er hatte bei Telegram mitgeteilt, dass die beiden Verdächtigen nach einer Verfolgungsjagd im Auto in der Region Brjansk gefasst werden konnten. Weitere Verdächtige seien zu Fuß in einen Wald geflüchtet. In dem Auto der Verfolgten seien Waffen gefunden worden.