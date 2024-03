Moskau Islamischer Staat bekennt sich zu Angriff in Konzerthalle Stand: 22.03.2024 23:42 Uhr

Der Islamische Staat hat sich zu dem Angriff auf eine Konzerthalle in Moskau bekannt. Die Dschihadistenmiliz veröffentlichte eine Erklärung im Kurzmitteilungsdienst Telegram. Bei dem Anschlag starben nach Angaben des FSB mindestens 40 Menschen.

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat will den Anschlag auf ein Veranstaltungszentrum in Moskau verübt haben. Die Gruppe bekannte sich zu der Tat im Kurzmitteilungsdienst Telegram. Eine offizielle Bestätigung russischer Behörden für diese Behauptung liegt noch nicht vor.

Terrorexperte hält Bekennerschreiben für echt

Der Terrorexperte Peter Neumann vom King's College in London hält das Bekennerschreiben der Terrormiliz Islamischer Staat zum Anschlag bei Moskau aber für echt. Das schrieb er in einem Post auf X, vormals Twitter. "Die Bekennernachricht lief über alle offiziellen IS-Kanäle. Ich und meine Kollegen können das hundertprozentig bestätigen."

Der aus Deutschland stammende Wissenschaftler warnte vor Falschnachrichten, die auf russischen Telegram-Kanälen kursierten mit der Behauptung, die IS-Mitteilung sei gefälscht. Es gebe "bereits massenweise Fake-News -- vermutlich, um das Narrativ zu spinnen, die Ukraine sei für Anschlag verantwortlich", schrieb Neumann.

In den überwiegend muslimischen Republiken im Nordkaukasus kämpften in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Untergrundmilizen gegen die russische Staatsmacht. Tausende Männer kämpften zwischenzeitlich für den Islamischen Staat in Syrien und im Irak.

Mindestens 40 Tote in Konzerthalle

Bei dem Anschlag in einer Konzerthalle nahe der russischen Hauptstadt Moskau hatten mindestens drei Personen in Tarnkleidung das Feuer aus automatischen Waffen eröffnet. Laut dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB kamen mindestens 40 Menschen ums Leben, mehr als 100 seien verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Crocus City Hall während eines Konzertes der russischen Band "Piknik" aus Sankt Petersburg. Die Halle bietet Sitzplätze für Tausende Zuschauer.

Identität der Angreifer unklar

Über die Identität der Angreifer und darüber, ob sie sich noch in dem Gebäude aufhalten, gibt es keine Angaben. Die oberste russische Ermittlungsbehörde prüft einen terroristischen Hintergrund. Es sei eine entsprechende Untersuchung eingeleitet worden.

Die Sicherheitsbehörden erklärten, dass es mindestens eine Explosion gegeben hat. Daraufhin ist ein Brand ausgebrochen. Laut der Nachrichtenagentur RIA wurden die oberen Stockwerke des Gebäudes bereits durch das Feuer zerstört. Die Agentur TASS hatte berichtet, das Feuer habe auf etwa ein Drittel des Gebäudes übergegriffen und auf fast das komplette Dach. Inzwischen soll die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle haben.

Polizei, Nationalgarde, OMON-Spezialtruppen des Innenministeriums und Rettungskräfte sind vor Ort. Eine Evakuierungsaktion lief an, um die Besucher in Sicherheit zu bringen. Laut TASS sollen sich aber noch immer Menschen in dem Gebäude befinden.

"Blutiges terroristisches Attentat"

Das russische Außenministerium nannte den Angriff ein "blutiges terroristisches Attentat". "Die gesamte Weltgemeinschaft muss dieses verabscheuungswürdige Verbrechen verurteilen", schrieb Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa im Onlinedienst Telegram.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von einer großen Tragödie. Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Sobjanin ergänzte, alle Sport-, Kultur- und sonstigen Veranstaltungen in Moskau seien für das Wochenende abgesagt worden.

Reaktionen aus dem Ausland

Das Auswärtige Amt in Berlin kondolierte den Familien der Opfer und sprach von einem "furchtbaren Angriff auf unschuldige Menschen". Die Hintergründe müssten rasch aufgeklärt werden, heißt es in einer Nachricht auf dem Kurznachrichtendienst X.

Auch die Europäische Union reagierte bestürzt auf den Anschlag bei Moskau. Die EU sei angesichts der Berichte über einen Terroranschlag schockiert und entsetzt, teilte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell auf der Plattform X mit. "Die EU verurteilt jegliche Angriffe gegen Zivilisten. Unsere Gedanken sind bei allen betroffenen russischen Bürgern."

USA sehen keine Hinweise auf Verwicklung der Ukraine

In Washington sprach der Vertreter des nationalen Sicherheitsrats, John Kirby von "furchtbaren Bildern" aus Moskau, die schwer zu ertragen seien. Noch sei es zu früh, über alle Details des Geschehenen zu reden. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass die Ukraine verwickelt sei, so Kirby. Die USA seien mit ihren Gedanken bei den Opfern der furchtbaren bewaffneten Attacke.

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Mychailo Podoljak, erklärte, die Ukraine habe nichts mit den Schüssen in Moskau zu tun. Der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrii Jusow, sagte der Zeitung "Ukrainska Prawda", die Tat sei eine gezielte Provokation russischer Spezialkräfte. Der russische Präsident Putin begehe Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung.

Westliche Botschaften hatten zuletzt vor Terroranschlägen in Moskau gewarnt. Der Kreml hatte dies als Provokation des Westens bezeichnet.