hintergrund Vergangene Anschläge Spuren des Terrors in Russland Stand: 23.03.2024 16:28 Uhr

Eine Schule in Beslan, ein Theater in Moskau, ein Bahnhof in Wolgograd: In den vergangenen Jahren sind bei Terrorattacken in Russland Hunderte Menschen getötet worden. Der Anschlag auf einen Konzertsaal erinnert an frühere Ereignisse.

In Russland sind in der Vergangenheit schon Hunderte Menschen bei Terroranschlägen ums Leben gekommen. Die Attacke bei Moskau auf eine Konzerthalle mit mehr als 130 Toten lässt an frühere Ereignisse mit vielen Opfern denken:

Dezember 2013: Bei einem Selbstmordanschlag mit einer Nagelbombe auf den Bahnhof der Millionenstadt Wolgograd sterben mindestens 34 Menschen. Die Attentäter sollen radikale Islamisten gewesen sein.

Januar 2011: Bei einem Selbstmordanschlag auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo sterben mindestens 37 Menschen. Als Drahtzieher reklamiert der tschetschenische Terrorist Doku Umarow die Sprengstoffattacke für sich.

Überfall auf Schule in Beslan

März 2010: Selbstmordattentäterinnen sprengen sich in zwei Zügen der Moskauer U-Bahn in die Luft und reißen rund 40 Menschen mit in den Tod. Auch hinter diesem Anschlag steckt Umarow.

September 2004: Mehr als 30 Islamisten überfallen eine Schule in Beslan (Nordossetien) und nehmen mehr als 1.100 Kinder, Eltern und Lehrer als Geiseln. Der Terror endet mit 360 Toten. Als einer der Drahtzieher gilt der tschetschenische Rebellenführer Schamil Bassajew.

Oktober 2002: Tschetschenische Terroristen nehmen im Moskauer Musicaltheater "Nord-Ost" mehr als 800 Geiseln. Nach drei Tagen stürmt die Polizei das Gebäude, nachdem zuvor ein Spezialgas eingesetzt worden war. 129 Geiseln und rund 40 Terroristen sterben.

Bombenanschläge auf Wohnhäuser

Mai 2002: Bei einem Bombenanschlag auf eine russische Militärparade zum "Tag des Sieges" im Zweiten Weltkrieg werden in der Stadt Kaspijsk (Dagestan) mehr als 40 Menschen getötet. Dafür sollen radikale Islamisten verantwortlich sein.

September 1999: Muslimische Rebellen greifen von Tschetschenien aus die Grenzgebiete des benachbarten Dagestan an. Bei einer Reihe von Bombenanschlägen auf Wohnhäuser in Russland werden nach Angaben der "New York Times" 367 Menschen getötet.