Die Türkei, Schweden und Finnland diskutieren heute über den geplanten NATO-Beitritt der nordischen Länder. Russische Geheimdienste sollen laut einem Medienbericht ukrainische Soldaten in Deutschland ausgespäht haben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Auf Befehl von Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hätten die in der Ukraine operierenden Streitkräfte wiederholt geplante Einsätze versäumt. Es sei sehr wahrscheinlich, dass Schoigu und Präsident Putin mindestens sechs Generäle entlassen hätten, weil sie nicht schnell genug vorangekommen seien.

Aus der Sicht des britischen Geheimdienstes ist Russlands Offensive ins Stocken geraten - "aufgrund der schwachen militärischen Leistung Russlands und des erbitterten ukrainischen Widerstands", wie es in der täglichen Twitter-Veröffentlichung der Briten zum Ukraine-Krieg heißt.

Kühnert: Entlastungspaket "in wenigen Tagen"

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat in Aussicht gestellt, dass die Ampel-Regierung das geplante dritte Entlastungspaket bald vorstellt. Die Ungeduld in der Bevölkerung sei "total verständlich", aber "in wenigen Tagen" werde das neue Entlastungspaket auf dem Tisch liegen, sagte Kühnert der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es sei immer klar gewesen, dass 9-Euro-Ticket und Tankrabatt Ende August zunächst auslaufen.

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Donnerstag bei einem Bürgerdialog in Magdeburg, die Bundesregierung werde rasch einen gemeinsamen Vorschlag für ein drittes Paket machen, das die derzeit hohen Preise auffangen solle. Nach seiner Aussage sollen davon auch Rentnerinnen und Rentner profitieren.