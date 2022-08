Verkehrsminister zum ÖPNV Auf der Suche nach einem Fahrplan Stand: 26.08.2022 10:24 Uhr

Wie können die öffentlichen Verkehrsbetriebe die stark gestiegenen Energiekosten bewältigen? Und was folgt auf das 9-Euro-Ticket? Bei der Sonderkonferenz der Verkehrsminister gibt es viel Klärungsbedarf.

Die Verkehrsverbünde ächzen unter den stark gestiegenen Energiekosten. Auf der heutigen Sonderkonferenz suchen die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder nach Lösungen, wie die Krise bewältigt werden kann.

Die Landespolitiker wollen in der Videokonferenz besprechen, ob sich die Bundesländer in dieser Frage auf eine gemeinsame Forderung an das Bundesverkehrsministerium einigen können. Denn Busse und Bahnen sollen trotz der gestiegenen Preise für Kraftstoff und Strom ihr Angebot aufrecht erhalten.

Amtierende Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz ist die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne). Ihr Sprecher sagte, zur Unterstützung der Verkehrsbetriebe wäre ein Hilfsfonds denkbar, vergleichbar mit dem Corona-Rettungsschirm. Geklärt werden müsste unter anderem, wie im Falle eines solchen "Energierettungsschirms" die Finanzmittel verteilt würden, sagte der Sprecher.

Beschluss zu 9-Euro-Ticket-Nachfolge nicht zu erwarten

Ein weiteres Thema der Videokonferenz dürfte ein möglicher Nachfolger für das Ende August auslaufende 9-Euro-Ticket sein. Beschlüsse seien in dieser Frage aber heute nicht zu erwarten, hieß es dazu. Damit wollen sich die Ministerinnen und Minister aus den Ländern erst bei ihrer regulären Sitzung im Oktober befassen.

Das als Entlastungsprojekt für Bürger gestartete günstige Ticket im Öffentlichen Personennahverkehr gilt als großer Erfolg. Jetzt wird über ein Nachfolge-Modell diskutiert.

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann sagte dazu: "Es herrscht keine Einigkeit, weil zunächst einmal im Vordergrund steht, dass knapp eine Milliarde Euro fehlen für eine Aufrechterhaltung des Nahverkehrs." Darüber wollten die Länder mit dem Bund sprechen, so der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Hermann fordert mehr Geld vom Bund

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann hält eine bundesweite erhebliche Verbesserung der Grundfinanzierung für vordringlich. "Für uns ist das Allerwichtigste, dass die Regionalisierungsmittel deutlich erhöht werden, damit die Länder ausreichend Züge für den regionalen Bahnverkehr bestellen können", sagte der Grünen-Politiker. "Ein billiges Ticket würde nichts nützen, wenn die Länder gezwungen wären, Züge abzubestellen, weil die Energie- und Personalkosten steigen", so der Grünen-Politiker.

Der Städte- und Gemeindebund fordert von den Ministern eine Einigung auf eine Nachfolgelösung für das auslaufende 9-Euro-Ticket. "Ziel sollte ein dauerhaft günstiges einheitliches Ticket wie etwa ein 365-Euro-Jahres-Ticket sein", sagte der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, der "Augsburger Allgemeinen".

Städte und Gemeinden erwarteten, dass die Minister "endlich die Vielstimmigkeit beenden und sich auf eine einheitliche Linie verständigen, wie die Verkehrswende vorangetrieben werden muss". Landsberg sagte, dazu gehöre unter anderem die Beendigung des Tarifdschungels im ÖPNV.

Berlin prescht vor

In Berlin scheint man auf eine bundesweite Einigung allerdings nicht warten zu wollen: Das 9-Euro-Ticket soll in der Hauptstadt auch über den August hinaus erhältlich sein. Die SPD von Regierungschefin Franziska Giffey schlägt vor, eine solche Regelung zunächst bis Ende des Jahres einzuführen. Das erfuhr der rbb aus Parteikreisen.

Mit dem Ticket könnten Besitzer allerdings nur im Tarifbereich AB fahren - also in Berlin, nicht in Brandenburg, und auch nicht mehr bundesweit. Einen entsprechenden Vorschlag wollen Giffey und der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh heute den Koalitionspartnern Grüne und Linke unterbreiten. Die drei Parteien sind zu einem Koalitionsausschuss verabredet.