Parlamentswahl in Griechenland Regierungspartei laut Prognosen vorn Stand: 21.05.2023 18:59 Uhr

Nach Schließung der Wahllokale in Griechenland sehen erste Prognosen die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia deutlich in Führung. Eine Regierungsbildung dürfte für sie aber schwierig werden.

Bei der Parlamentswahl in Griechenland liegt ersten Prognosen zufolge die Regierungspartei von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis deutlich vorn. Wie der Staatssender ERT nach Schließung der Wahllokale berichtete, kam die konservative Nea Dimokratia (ND) auf zwischen 36 und 40 Prozent der Stimmen. Die Partei galt bereits im Vorfeld als Favorit.

Die Linkspartei Syriza - als stärkste Kraft der bisherigen Opposition - erreicht den Angaben zufolge zwischen 25 und 29 Prozent. Auf dem dritten Platz landet demnach die sozialdemokratische Pasok mit 9,5 bis 12,5 Prozent. Die Prognosen stützen sich auf die Befragung von Wählerinnen und Wählern nach der Stimmabgabe.

Trotz des Vorsprungs ist die Regierungsbildung für die ND nicht gesichert. Bislang wurden der stärksten Partei automatisch 50 Sitze im Parlament zugeschlagen, was meist zu Alleinregierungen führte. So regierte auch die ND in den vergangenen vier Jahren ohne Partner. Durch eine Änderung des Wahlrechts wurde dieser Bonus allerdings abgeschafft. Es gilt nun das einfache Verhältniswahlrecht.

Konservative in Umfragen vorn Griechenland wählt ein neues Parlament In Umfragen zur Parlamentswahl musste Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis an Stimmen einbüßen, liegt aber vor Ex-Regierungsschef Tsipras. mehr

Pasok als mögliche Königsmacher

Weil laut Prognosen keine der Parteien die absolute Mehrheit erreicht hat, muss wahrscheinlich nach Koalitionen gesucht werden. In Griechenland sind solche Bündnisse jedoch selten und meist nicht sehr erfolgreich. Sollte keine Regierung zustande kommen, muss erneut gewählt werden.

Bestätigen sich die Prognosen, muss Mitsotakis ab Montag entweder schwierige Verhandlungen um eine Koalition mit seinen Rivalen aufnehmen - oder eine zweite Wahlrunde ansetzen, die wahrscheinlich im Juli stattfinden würde.

Alexis Tsipras' Partei Syriza, die derzeit die Opposition anführt, landete ersten Prognosen auf dem zweiten Platz.

Sollte es auf Koalitionsverhandlungen hinauslaufen, könnte die Pasok-Partei als Königsmacher auftreten. Ihr Vorsitzender Nikos Androulakis schloss eine Partnerschaft mit Mitsotakis' Konservativen jedoch aus und erklärte im März, er werde nur in eine Regierung eintreten, die weder von Mitsotakis noch von Syriza-Chef Alexis Tsipras angeführt werde.

Europamagazin Wut in Griechenland Nach dem Zugunglück ist vor der Wahl Nach dem Zugunglück sind viele Griechinnen und Griechen wütend. Es könnte auch die Wahl Ende Mai beeinflussen. mehr

Brüchiges Vertrauen in den Staat

Auch in Vorwahlumfragen lag die konservative Regierungspartei mit bis zu sieben Prozentpunkten vor der linken Syriza. Beide Kandidaten versprachen im Wahlkampf, das Vertrauen in den Staat wiederherzustellen. Nach einem schweren Zugunglück mit 57 Toten Ende Februar hatte es massive Proteste gegen die Regierung gegeben. Zudem ist die Regierungspartei in einen Abhörskandal verwickelt, der vergangenes Jahr ins Rollen gekommen war. Mitsotakis beteuerte im Wahlkampf, er lerne aus seinen Fehlern und gelobte Besserung.

Zu der Wahl waren fast zehn Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, darunter 440.000 Erstwählerinnen und -wähler. Erste offizielle Teilergebnisse soll es noch am Abend geben.