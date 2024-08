Kaum gesprüht - schon weg Banksy-Werk in London gestohlen Stand: 08.08.2024 18:56 Uhr

In London sind in den vergangenen Tagen vier neue Werke des britischen Street-Art-Künstlers Banksy aufgetaucht. Während viele über den Sinn der Tierbilder rätseln, wurde eines davon bereits gestohlen.

Mehrere Tage in Folge sind neue Werke des britischen Street-Art-Künstlers Banksy in London entdeckt worden. An verschiedenen Orten der Hauptstadt sprühte er einen Steinbock, einen Elefanten, mehrere Äffchen und zuletzt einen heulenden Wolf auf Wände, Brücken und Objekte.

Kurz nachdem der mysteriöse Künstler mit der Veröffentlichung eines Bildes auf Instagram seine Urheberschaft bestätigt hatte, wurde das auf eine Satellitenschüssel aufgesprühte Werk von Unbekannten entfernt. Die Metropolitan Police teilte mit, sie sei wegen des Diebstahls einer Satellitenschüssel mit einem Kunstwerk kontaktiert worden. Bisher gebe es noch keine Festnahmen, die Ermittlungen dauerten an.

Wolfsbild von Vermummten gestohlen

Die Satellitenschüssel mit der Wolf-Silhouette stand auf dem Dach eines einstöckigen geschlossenen Ladengeschäfts in Peckham im Südosten Londons. Auf Bildern und Videos britischer Medien waren mehrere maskierte Menschen zu sehen, die sich mit einer Leiter Zugang zu dem Dach verschafften, die Satellitenschüssel abmontierten und wegtrugen.

Banksy ist einer der weltweit berühmtesten Street-Art-Künstler - seine Werke erzielen bei Versteigerungen Millionenwerte. Seine Identität hält er jedoch geheim. Bekannt ist nur, dass er aus der westenglischen Stadt Bristol stammt.

Drei per Schablone aufgesprühte Affen hangeln sich an einer Bahnbrücke im Osten Londons entlang.

Spekulationen über Symbolik

In den sozialen Medien kursierten Theorien über die Bedeutung der Werke eines Künstlers, der in seinen früheren Arbeiten Themen wie Krieg und Klimawandel behandelt hat. Die BBC zitierte einen Experten, der davon ausgeht, dass es der Auftakt einer größeren Kampagne sein könnte.