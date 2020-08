Der Streetart-Künstler Banksy hat Geld mit Werken über Flüchtlinge verdient. Er könne es nicht behalten, meint er. Deshalb sponserte er der Organisation Sea-Watch ein neues Schiff. Es trägt den Namen einer Anarchistin.

Von Torben Ostermann, ARD-Studio London

Im September 2019 wandte sich Banksy per E-Mail an die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Pia Klemp. Der weltberühmte Künstler, den kaum jemand je zu Gesicht bekommen hat, schrieb: "Hallo Pia, ich habe über deine Geschichte in der Zeitung gelesen. Es scheint, als wärst du knallhart."

Dann erzählte Banksy von seinen eigenen Werken, die er in den Jahren der Flüchtlingskrise erschaffen und verkauft hat. "Ich kann das Geld nicht behalten, könnten Sie es verwenden, um ein neues Boot zu kaufen?"

89 Menschen gerettet

Bei dem gesponserten Boot handelt es sich um eine 31 Meter lange Motorjacht. Sie soll vor zwei Wochen in Valencia ausgelaufen sein und befindet sich nun im Mittelmeer. Am Donnerstag gelang es der Crew, 89 in Not geratene Menschen zu retten, darunter auch Frauen und Kinder.



Das weiße, teils pinkfarbene Boot mit den unverwechselbaren Banksy-Motiven fährt unter deutscher Flagge. Es heißt "Louise Michel" - benannt nach einer französischen Anarchistin.

Der britische Streetart-Künstler Banksy hat 2015 in einem ehemaligen Freibad der westenglischen Stadt Weston-super-Mare eine Parodie eines Freizeitparks geschaffen. "Dismaland" (trostloses Land) heißt die Installation.

Gesellschaftskritische Motive

Bis heute ist wenig über Banksy bekannt. Er soll aus dem Südwesten Englands stammen und Ende der 90er -Jahre nach London gekommen sein. Mit seinen gesellschaftskritischen Motiven sorgt er regelmäßig für weltweites Aufsehen.