Luftalarm in der Ukraine Flugabwehr schießt Raketen über Kiew ab Stand: 11.08.2023 12:09 Uhr

Für die gesamte Ukraine ist Luftalarm ausgelöst worden: Über Kiew hat die Flugabwehr nach ukrainischen Angaben mehrere russische Hyperschallraketen abgeschossen. Russland spricht unterdessen von einem Drohnenangriff auf Moskau.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Behördenangaben erneut Ziel russischer Raketen geworden. Demnach seien mehrere russische Hyperschallraketen von Typ "Kinschal" (russisch für "Dolch") von der Flugabwehr abgeschossen worden, sagte der Sprecher der Kiewer Militärverwaltung, Mychajlo Schamanow, im Fernsehen.

Zuvor war wegen aufgestiegener russischer MiG-31K-Jets für die gesamte Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew waren mehrere Explosionen zu hören. Der Bürgermeister der Hauptstadt, Vitali Klitschko, fordert die Bevölkerung auf, in Schutzräumen zu bleiben. Die Luftverteidigung arbeite, schrieb er auf Telegram.

Laut Behörden wurden Raketentrümmer in einem nördlichen Stadtbezirk gefunden. Sie seien etwa auf das Gelände eines Kinderkrankenhauses und das Dach eines Privathauses gefallen. Angaben über Verletzte gab es nicht. Auch in den westukrainischen Gebieten Winnyzja und Chmelnyzkyj war ukrainischen Angaben zufolge die Flugabwehr aktiv.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Rakete zerstört Hotel in Saporischschja

Am Abend zuvor war im südukrainischen Saporischschja eine Rakete in ein Hotel eingeschlagen. Dabei wurden den Behörden zufolge ein Mensch getötet und 16 Menschen verletzt, unter ihnen auch vier Kinder. Lokale Medien berichteten, es handele sich bei dem beschädigten Gebäude um das Hotel Reikartz im Stadtzentrum, das häufig von Mitarbeitenden der Vereinten Nationen genutzt wird.

"Ich bin entsetzt über die Nachricht, dass ein Hotel, das häufig von Mitarbeitenden der Vereinten Nationen und von Nichtregierungsorganisationen zur Unterstützung der vom Krieg betroffenen Menschen genutzt wird, von einem russischen Angriff in Saporischschja getroffen wurde", erklärte die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in der Ukraine, Denise Brown, in einer E-Mail.

Drohnenangriff in Moskau

Unterdessen wurde auch die russische Hauptstadt Moskau offenbar wieder von einer Drohne angegriffen. In sozialen Netzwerken wurden Fotos und Videos von einer Rauchsäule geteilt, die im Westen der Metropole an der Karamyschewskaja-Promenade emporstieg. Augenzeugen berichteten von einer Explosion.

Wenig später teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit, es sei dort eine Drohne erfolgreich abgewehrt worden. Trümmer seien herabgefallen, die allerdings niemanden verletzt hätten.

Die Nachrichtenagentur RIA zitierte das russische Verteidigungsministerium, dass es sich bei dem Vorfall um einen "Versuch des Kiewer Regimes, ein Objekt auf Moskauer Territorium zu attackieren" gehandelt habe.

Der Flughafen Moskau-Wnukowo sowie der Flughafen der knapp 200 Kilometer südwestlich von Moskau gelegenen Stadt Kaluga stellten vorübergehend den Betrieb ein. Mittlerweile sollen wieder Flugzeuge starten und landen, wie russische Medien berichteten.

Moskau ist in den vergangenen Wochen immer wieder zum Ziel von Drohnenangriffen geworden, die teilweise bis in die Innenstadt vordrangen und dort Schäden an Gebäuden anrichteten.