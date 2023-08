Russland Moskau meldet Drohnenangriff Stand: 10.08.2023 08:42 Uhr

Es wäre der mindestens vierte Angriff auf die russische Hauptstadt binnen einer Woche: Abermals sollen Drohnen in Richtung Moskau unterwegs gewesen sein. An den Flughäfen wurde der Verkehr vorübergehend eingestellt.

Die russische Hauptstadt Moskau ist Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge erneut Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Zwei Drohnen seien gegen 4.00 Uhr von der Flugabwehr abgeschossen worden, teilte Sobjanin bei Telegram mit. Die beiden Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo ließen zwischenzeitlich keine Flugzeuge starten und landen.

Zugleich wurde aus der russischen Stadt Domodedowo, rund 37 Kilometer südlich von Moskau, nachts ein Brand auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern gemeldet. Ob es einen Zusammenhang zu dem Drohnenvorfall gab, war zunächst unklar.

Drohnen offenbar auch bei Sewastopol abgewehrt

Das Verteidigungsministerium erklärte zudem, dass in der Nähe der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim in der Nacht elf ukrainische Drohnen abgeschossen wurden. Zwei ukrainische Drohnen seien in der Nähe der Stadt Sewastopol abgeschossen worden, "neun weitere (...) sind ins Schwarze Meer gestürzt", hieß es. Nach Angaben des Ministeriums gab es keine Meldungen über Schäden oder Opfer in den betroffenen Gebieten.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Behörden: Explosion in Fabrik kein Drohnenangriff

Zuvor hatte in es in der Stadt Sergijew Possad, etwa 70 Kilometer nordöstlich von Moskau, auf einem Fabrikgelände eine Explosion gegeben, bei der nach offiziellen Angaben 56 Menschen verletzt wurden. Eine verletzte Beschäftigte der betroffenen Fabrik sei später im Krankenhaus gestorben. Kritische russische Medien berichteten, dass es mehrere Tote gegeben habe.

Im Internet war spekuliert worden, dass die Fabrik ebenfalls Ziel eines Drohnenangriffs geworden sei. Der Betrieb stellt optische Geräte für den militärischen Gebrauch her. Russischen Behörden zufolge ereignete sich die Explosion jedoch in einem Lager eines Pyrotechnikherstellers. Die Version einer Drohnenattacke wurde zurückgewiesen.

Moskau wiederholt Ziel von Drohnen

Ende Juli/Anfang August war die russische Hauptstadt binnen drei Tagen zweimal Ziel eines feindlichen Drohnenangriffs geworden. Mehrere Drohnen wurden nach russischen Angaben abgeschossen. Allerdings wurde auch die Fassade eines Glasturms getroffen. Die Millionenmetropole war bereits zuvor mehrfach Ziel von Drohnenangriffen.