Die Bundesregierung will vor Ostern nicht über die Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen reden, andere Staaten haben die Einschränkungen für Bevölkerung und Wirtschaft bereits aufgeweicht. Ein Überblick.

Österreich

Im Tiroler Ski-Ort Ischgl reagierten die Behörden spät auf Warnungen vor dem Coronavirus, umso rigider setzte die österreichische Regierung dann Anti-Corona-Maßnahmen um. Diese sollen nun aufgeweicht werden. "Die schnelle und restriktive Reaktion gibt uns jetzt auch die Möglichkeit, schneller wieder aus dieser Krise herauszukommen", sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz.

Nach Ostern soll in Österreich der langsame Weg zurück in Richtung Normalität beginnen. Ziel sei es, dass ab dem 14. April kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, so Kurz weiter. Ab 1. Mai sollen dann alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen dürfen. Hotels und die Gastronomie sollen frühestens Mitte Mai folgen.

Die Ausgangsbeschränkungen werden allerdings bis Ende April verlängert, die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu. Veranstaltungen sollen bis Ende Juni nicht stattfinden. Zudem wird das Tragen eines Mundschutzes künftig nicht nur in Supermärkten und Drogerien zur Pflicht. Kurz kündigte an, dass ab dem 13. April auch in öffentlichen Verkehrsmittel eine Mundschutz-Pflicht gelte.

Das Bundesland Tirol gab inzwischen bekannt, die Quarantäne für das gesamte Landesgebiet mit kleinen Ausnahmen aufzuheben. Die Quarantäne für alle 279 Gemeinden sollte ursprünglich noch bis einschließlich Ostermontag, 13. April, gelten. Seit dem 18. März durften die Menschen in Tirol nur in Ausnahmefällen ihre Wohnorte verlassen.

Österreich hat laut Johns-Hopkins-Universität 12.332 bestätigte Coronavirusinfektionen und 220 Todesfälle. (Stand: 07.04., 09:30 Uhr, 09:30 Uhr)

Tschechien

Tschechien lockert seine restriktiven Maßnahmen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus ein wenig. Das Betreiben von Individualsport wie Tennis oder Golf wird wieder erlaubt, wie das Minderheitskabinett aus populistischer ANO und Sozialdemokraten am Montag in Prag beschloss.

Zudem dürfen erste Geschäfte öffnen, die im Kampf gegen die Pandemie geschlossen worden waren, darunter Hobby- und Baumärkte, der Eisenwarenhandel sowie Fahrradwerkstätten.

Doch zugleich werden die Hygieneregeln für den Einzelhandel verschärft. Der Mindestabstand zwischen Kunden muss zwei Meter betragen, am Eingang müssen Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe bereitgestellt werden.

Die Regierung in Prag hatte Mitte März einen weitgehenden Ein- und Ausreisestopp verhängt. Sie stellte nun in Aussicht, dass tschechische Bürger ab dem 14. April für unerlässliche Reisen das Land verlassen dürfen. Dazu zählen Geschäftsreisen sowie Arzt- und Verwandtenbesuche. Nach der Rückkehr ist eine 14-tägige Quarantäne Pflicht.

Tschechien hat laut Johns-Hopkins-Universität 4822 bestätigte Coronavirusinfektionen und 78 Todesfälle. (Stand: 07.04., 09:30 Uhr, 09:30 Uhr)

Norwegen

Anders als in Schweden hat die norwegische Regierung früh Maßnahmen gegen das Coronavirus eingeleitet. Nun vermeldete sie, die Verbreitung des Coronavirus unter Kontrolle gebracht zu haben. Neue Zahlen zeigten, dass jede mit dem Virus infizierte Person derzeit wahrscheinlich im Durchschnitt 0,7 andere Menschen anstecke, sagte Gesundheitsminister Bent Høie am Montag.

Vor der Einführung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus habe dieser Wert noch bei 2,5 gelegen. "Das bedeutet, dass man die Corona-Epidemie unter Kontrolle bekommen hat", sagte Høie. Von einer frühzeitigen Abkehr von den Corona-Maßnahmen riet er jedoch ab.

Die norwegische Regierung hatte am 12. März strikte Maßnahmen gegen die Corona-Ausbreitung eingeführt. Unter anderem sind die Grenzen für Ausländer geschlossen. Norweger, die in ihre Heimat zurückkehren, müssen 14 Tage lang in Quarantäne. Schulen und Kindergärten sind ebenso bis einschließlich Ostern geschlossen wie Kirchen, Unis und weitere Einrichtungen. Die Regierung will am Mittwoch entscheiden, ob die bisherigen Maßnahmen verlängert werden.

Norwegen hat laut Johns-Hopkins-Universität 5865 bestätigte Coronavirusinfektionen und 77 Todesfälle. (Stand: 07.04., 09:30 Uhr, 09:30 Uhr)

China

Die Behörden der chinesischen Großstadt Wuhan lockern die zur Eindämmung der Pandemie verhängten Reisebeschränkungen. Erstmals seit Wuhan am 23. Januar von der Außenwelt abgeriegelt worden war, sollen die Bewohner die Stadt wieder verlassen dürfen. Von Wuhan aus hatte sich das Virus weltweit ausgebreitet. In den vergangenen 14 Tagen wurden aus Wuhan aber nur noch zwei bestätigte Neuinfektionen gemeldet.

Von Wuhan aus hatte sich das Virus weltweit ausgebreitet.

Auch für China insgesamt wird ein Rückgang der Neuinfektionen gemeldet. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden am Montag 32 neue Fälle bestätigt nach 39 am Tag zuvor. Bei allen 32 Neuinfektionen handle es sich um Reisende, die aus Übersee nach China gekommen seien. Und: Erstmals seit Ausbruch der Pandemie meldete die Behörde keine neuen Todesopfer mehr. Insgesamt seien nunmehr 81.740 Fälle erfasst. 3331 Menschen seien gestorben. Allerdings gibt es Zweifel an den aus China vermeldeten Zahlen.

Die Johns-Hopkins-Universität gibt bei China 82.697 bestätigte Coronavirusinfektionen an und 3335 Todesfälle. (Stand: 07.04., 09:30 Uhr, 09:30 Uhr)