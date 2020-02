Nach einer Odyssee durch asiatische Gewässer hatte das Schiff in Kambodscha anlegen und die Passagiere von Bord gehen dürfen, weil scheinbar niemand mit dem Corona-Virus infiziert war. Doch das war falsch.

Unter den in Kambodscha an Land gegangenen Passagieren der Kreuzfahrtschiffes "Westerdam" ist nun doch ein Coronavirus-Fall festgestellt worden. Eine 83-jährige Amerikanerin sei bei ihrer Weiterreise über Malaysia positiv getestet und ins Krankenhaus in Kuala Lumpur gebracht worden, teilte die malaysische Gesundheitsbehörde mit. Die Reederei wollte vor einer Stellungnahme zunächst weitere Tests abwarten.

Odyssee durch asiatische Gewässer

Die "Westerdam" hatte eine Odyssee durch asiatische Gewässer hinter sich gebracht, da mehrere Länder aus Sorge vor dem Coronavirus dem Schiff das Anlegen untersagt hatten. Erst Kambodscha stimmte dem schließlich zu. Am Freitag durften schließlich die ersten von knapp 2300 Menschen in Sihanoukville das Kreuzfahrtschiff verlassen.

Deutsche Gäste schon wieder in Deutschland

An Bord der "Westerdam" waren laut Reederei auch 57 Deutsche. Für sie ging die Heimreise nach Twitterangaben der deutschen Botschaft am Freitag und Samstag in Richtung Frankfurt.

Die Quarantäne für über 100 China-Rückkehrer, die sich derzeit in einer Kaserne in Germersheim befinden, könnte dagegen enden. Zunächst werden aber noch Test-Ergebnisse auf das Corona-Virus abgewartet.