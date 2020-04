Kein Sport mehr zwischen 10 und 19 Uhr: In Paris werden die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus weiter verschärft. Denn Frankreich hat noch immer mit hohen Ansteckungszahlen zu kämpfen.

Die Stadt Paris verschärft die ohnehin strengen Ausgangsbeschränkungen weiter und verbietet Sport an der frischen Luft zwischen 10 und 19 Uhr. Die neue Regelung gelte von Mittwoch an, teilten Bürgermeisterin Anne Hidalgo und Polizeipräfekt Didier Lallement mit.

Beide mahnten, jede Art von Nachlässigkeit gefährde die kollektiven Anstrengungen. Sport sei weiterhin zwischen 19 Uhr und 10 Uhr erlaubt, wenn der Andrang auf den Straßen am geringsten sei.

Schönes Wetter lockt die Pariser an die frische Luft

Paris hatte bereits vor drei Wochen alle Parks und Grünflächen geschlossen und Sportlerinnen und Sportler so auf die Fußgängerwege gedrängt. Außerdem sind Spaziergänge und Sport im ganzen Land auch nur noch im Radius von einem Kilometer zur Wohnung und eine Stunde am Tag erlaubt.

Der Großraum der französischen Hauptstadt ist von der Ausbreitung des Coronavirus besonders stark betroffen. Dort hatten am Wochenende die Osterferien begonnen, nicht zwingende Reisen sind aber untersagt. Viele Hauptstadtbewohner nutzten die milden Temperaturen daher zum Spazierengehen oder Joggen.

"Kollektiver Selbstmord"

Jean-François Delfraissy, der Leiter des wissenschaftlichen Rates, bemängelte, dass sich am Wochenende bei schönem Wetter zahlreiche Menschen in der Hauptstadt nicht an die Ausgangsbeschränkungen gehalten hätten. In einem Interview mit dem Sender BFMTV nannte er dieses Verhalten "eine Form des kollektiven Selbstmords". Nach Delfraissys Auffassung sollten die Ausgangsbeschränkungen noch bis mindestens Anfang Mai beibehalten werden.

Der französische Innenminister Christophe Castaner rief die Präfekturen auf, eine mögliche Verschärfung der Maßnahmen zu prüfen. In Frankreich gilt seit drei Wochen eine Ausgangssperre. Das Haus zu verlassen ist nur erlaubt, wenn es absolut notwendig ist. Ausnahmen gibt es etwa für Einkäufe, den Gang zum Arzt oder die sportliche Betätigung. Die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit SARS-CoV-2 liegt laut Johns-Hopkins-Universität derzeit bei 98.984. Knapp 9000 Menschen starben in Frankreich an der Lungenkrankheit Covid-19.