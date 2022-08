Nach Sturz der Regierung Bulgarien setzt Übergangsregierung ein Stand: 02.08.2022 14:04 Uhr

In Bulgarien hat Staatspräsident Radew eine Übergangsregierung aus Experten eingesetzt. Diese soll das Land bis zur Wahl einer neuen regulären Regierung im Oktober führen - mit klaren Aufträgen.

Nach dem Sturz der prowestlichen Regierung in Bulgarien Ende Juni hat Staatspräsident Rumen Radew ein Übergangskabinett aus Experten eingesetzt. Sie soll das EU-Land bis zur Bildung einer regulären Regierung regieren.

Neues Parlament soll im Oktober gewählt werden

Staatschef Radew setzte nicht nur ein Kabinett aus Experten ein - er löste nach weniger als einem Jahr auch das Parlament auf. Ein neues sollen die Bürgerinnen und Bürger in Bulgarien dann bei einer vorgezogenen Parlamentswahl am 2. Oktober wählen. Damit gibt es in Bulgarien seit April 2021 zum vierten Mal eine neue Volksversammlung.

Die vorausgegangene liberal-sozialistische Koalition von Regierungschef Kiril Petkow war nach nur gut einem halben Jahr durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Drei Anläufe zur Bildung einer neuen Regierung ohne Neuwahl schlugen danach fehl. Tausende Menschen gingen in Bulgarien auf die Straße.

Übergangsregierung mit klarem Auftrag

Der Übergangsregierungschef des ärmsten EU-Landes ist nun Galeb Donew. Er war bereits mehrfach Sozialminister in Bulgarien. Donew gilt als Vertrauter von Staatspräsident Radew und Oberst a. D. Dimitar Stojanow, der nun übergangsmäßig Verteidigungsminister des NATO-Landes wurde. Neuer Außenminister wurde Bulgariens bisheriger Botschafter in Paris, Nikolaj Milkow.

Staatschef Radew nannte die Prioritäten des Übergangskabinetts: Sicherung der Energie- und Nahrungsmittelversorgung, die Bewältigung der "rasenden Inflation" sowie der Kampf gegen Korruption.

Auch Bulgarien erlebt drohende Gaskrise

Das von russischen Energieträgern stark abhängige EU-Land erhält auf direktem Weg kein Gas mehr aus Russland. Hintergrund ist, dass sich Ex-Ministerpräsident Petkow geweigert hatte, die Rechnung für das Gas in russischen Rubel zu bezahlen. Zusätzlich belastet wurden die Beziehungen des NATO-Landes zu Russland durch die Ausweisung von 70 Diplomaten und Mitarbeitern der russischen Botschaft wegen Spionageverdachts.

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg mahnte der als russlandfreundlich geltende Staatschef in Richtung der Übergangsregierung: "Eure oberste Priorität sollte sein, eine Verwicklung des Landes in den Konflikt zu vermeiden".