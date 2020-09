Proteste gehen Lukaschenko Opposition in Belarus gibt nicht auf

Die Polizei in Belarus sperrt ab und droht - die Demonstranten kommen trotzdem. Gestern wurden bei einem Frauenmarsch in Minsk Hunderte Menschen festgenommen. Die Opposition spricht von einer neuen Eskalationsstufe.

Wie schon an den Wochenenden zuvor hat die Opposition in Belarus wieder zu Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko aufgerufen. Und erneut bereiten sich die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Minsk auf eine Großdemonstration vor. Dort wurde am Morgen wieder der Unabhängigkeitsplatz mit Metallgittern abgesperrt, um die Demonstranten daran zu hindern, sich zu versammeln. Auf dem Platz hatten die Proteste nach der Präsidentenwahl am 9. August ihren Anfang genommen.

Die Behörden drohten ebenfalls erneut mit Gewalt, sollten sich die Menschen an den nicht genehmigten Demonstrationen beteiligen. Am vergangenen Sonntag hatte es laut Innenministerium 774 Festnahmen gegeben. Beobachter sprachen von 150.000 Teilnehmern.

Hunderte Festnahmen bei Frauenmarsch

Erst gestern waren waren bei einem Frauenmarsch in Minsk Hunderte Menschen festgenommen worden - Bürgerrechtgruppen sprachen von mehr als 300. Ingesamt hatten rund 2000 Frauen an dem Protestzug unter dem Titel "Glitzermarsch" teilgenommen. Die Demonstrantinnen trugen rot-weiße Fahnen und glitzernde Accessoires. Sie riefen Slogans wie "Raus mit Euch und Eurer Bereitschaftspolizei" oder "Wir vergessen nicht! Wir vergeben nicht".

Die Polizei stellte sich den Frauen in den Weg und zerrte sie in Einsatzfahrzeuge. Auch die 73 Jahre alte Nina Baginskaja, eine Veteranin der Protestbewegung und seit ihrem Kampf gegen die Kommunisten zu Sowjetzeiten bekannte Dissidentin, wurde in einen Transporter gezwungen. Zeitweilig reichten die Gefangenentransporter nicht für die Festgenommenen aus, so dass einige wieder freigelassen wurden.

"Neue Phase der Eskalation"

Der Koordinierungrat der Opposition sprach von einer "neuen Phase der Eskalation der Gewalt gegen friedlich Protestierende". Swetlana Tichanowskaja, eine der Oppositionsführerinnen, lobte den Mut der Frauen in einer Videobotschaft aus ihrem Exil in Litauen. "Sie demonstrieren obwohl sie ständig bedroht und unter Druck gesetzt werden".

Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Regierung um Präsident Alexander Lukaschenko und Neuwahlen, bei denen er nicht mehr als Kandidat zugelassen wird. Lukaschenko hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen nach 26 Jahren im Amt zum Wahlsieger erklären lassen. Die Opposition hält dagegen Tichanowskaja für die wahre Siegerin.