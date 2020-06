Nach dem Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz in Atlanta ist die Polizeichefin der Stadt zurückgetreten. Demonstranten versammelten sich rund um den Tatort. Ermittler warnen allerdings vor voreiligen Schlüssen.

In den USA ist inmitten der Protestwelle gegen Rassismus erneut ein schwarzer Mann bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag bei einem Schnellrestaurant in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Bei dem getöteten Mann handelt es sich den Angaben zufolge um den 27-jährigen Rayshard Brooks. Er sei in seinem Wagen an der Zufahrt eines Schnellrestaurants eingeschlafen, teilte die Polizei mit. Andere Fahrzeuge hätten den Wagen umkurven müssen, hieß es.

Offenbar Taser auf Polizisten gerichtet

Brooks habe sich dann der Festnahme widersetzt, nachdem er einen Alkoholtest nicht bestanden habe. Bei einem Handgemenge sei es ihm offenbar gelungen, einen Elektroschocker der beiden Beamten zu entwenden. Aus Videoaufnahmen und Zeugenaussagen gehe hervor, dass er vor den Beamten geflüchtet sei, sich plötzlich umgedreht und den Taser auf einen der Polizisten gerichtet habe. Dieser habe daraufhin seine Waffe gezogen und geschossen. Brooks starb den Angaben zufolge kurze Zeit später im Krankenhaus. Auch einer der an dem Einsatz beteiligten Polizisten sei verletzt worden.

Das Kriminalamt des Bundesstaates Georgia, GBI, warnte vor voreiligen Schlüssen. "Ich möchte nicht, dass irgendjemand unter irgendwelchen Umständen zu irgendeiner Form von Urteil eilt, was in diesen Fällen auf beiden Seiten sehr einfach ist", sagte GBI-Chef Vic Reynolds, der auf die aufgeheizte Stimmung im Land verwies. Den Ermittlern sei bewusst, dass in solchen Fällen "enorme Gefühle" mit im Spiel seien und dies durch die derzeitige Situation verstärkt werde. Die Staatsanwaltschaft müsse beurteilen, ob es gerechtfertigt gewesen sei, dass der Polizist geschossen habe.

Reynolds kündigte an, dass das Videomaterial der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Parallel teilte ein lokaler Staatsanwalt mit, seine Behörde habe bereits mit Untersuchungen in dem Fall begonnen. Das GBI werde ihm zudem seine Erkenntnisse zur Verfügung stellen, hieß es.

Atlantas Polizeichefin Shields trat nach dem Vorfall zurück.

Bürgermeisterin hält Vorgehen nicht für angemessen

Der Vorfall löste in Atlanta Demonstrationen gegen rassistische Polizeigewalt aus. Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms sagte, sie glaube nicht, "dass dies eine gerechtfertigte Anwendung von tödlicher Gewalt war". Sie habe die Entlassung des Polizisten gefordert. Bottoms teilte außerdem mit, sie habe das Rücktrittsangebot der langjährigen Polizeichefin Erika Shields angenommen.

Seit dem Tod von George Floyd Ende Mai in Minneapolis kommt es in vielen Städten der Vereinigten Staaten, aber auch weltweit, zu Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Ein weißer Polizeibeamter hatte sein Knie in den Nacken des am Boden liegenden Mannes gedrückt - trotz dessen wiederholter Bitten, ihn atmen zu lassen. Der Polizist und drei an dem Einsatz beteiligte Kollegen wurden entlassen, festgenommen und angeklagt. Floyd war wegen des Verdachts, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben, festgenommen worden. Die Proteste könnten durch den Vorfall in Atlanta befeuert werden.