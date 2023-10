Scholz in Israel "Meine Reise ist ein Besuch bei Freunden" Stand: 17.10.2023 17:22 Uhr

Es soll soll ein starkes Zeichen der Solidarität sein: Zehn Tage nach dem Angriff der Hamas ist Kanzler Scholz zu einem Besuch in Israel eingetroffen. Israels Premier Netanyahu dankte ihm persönlich für die Unterstützung.

Zehn Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der radikalislamischen Hamas ist Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Besuch in Israel eingetroffen, um die deutsche Solidarität mit dem attackierten Land zu unterstreichen. "Meine Reise nach Israel ist ein Besuch bei Freunden", schrieb Scholz nach seiner Ankunft auf X, ehemals Twitter. Deutschland stehe fest an der Seite Israels.

Auf dem Programm stehen Gespräche mit Premierminister Benjamin Netanyahu, Präsident Izchak Herzog und Angehörigen deutscher Geiseln der Hamas, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. Anschließend will Scholz noch Abend nach Ägypten weiterreisen, das als einziges Nachbarland Israels direkt an den Gazastreifen grenzt.

Neben der Unterstützung Israels im Kampf gegen die Hamas geht es Scholz bei seiner zweitägigen Nahost-Reise vor allem darum, der Gefahr eines Flächenbrands in der Region entgegenzuwirken. "Gemeinsam mit unseren Verbündeten setzen wir uns als Bundesregierung mit aller Kraft dafür ein, dass dieser Konflikt nicht weit eskaliert", sagte der SPD-Politiker kurz vor seinem Abflug. Die libanesische Hisbollah und den Iran warnte er eindringlich davor, in den Konflikt einzugreifen.

Netanyahu: "Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei"

Während einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Netanyahu an Scholz gewandt: "Wir schätzen die Tatsache, dass Sie hier bei uns sind, dass Sie an unserer Seite stehen." Der israelische Premier verglich die Hamas erneut mit der Terrororganisation "Islamischer Staat" und forderte, die Welt müsse Israel dabei unterstützen, die Hamas zu besiegen. Denn dabei handele es sich nicht nur um einen Kampf Israels: "Es ist auch unser gemeinsamer Kampf - der Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei."

Netanyahu betonte, es sei das offenkundige Ziel der Hamas, den Staat Israel auszulöschen. Mit Blick auf den Großangriff vor zehn Tagen sagte er: "Die hätten jeden von uns ermordet, wenn sie gekonnt hätten. Sie hatten nur nicht die Kapazitäten."

Herzog nennt Scholz großen Freund Israels

Der israelische Präsident Herzog nannte den Besuch des Kanzlers nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa "eine große Botschaft der Hoffnung" und einen "enormen Ausdruck an Solidarität". Scholz sei ein großer Freund Israels. Generell sei die Unterstützung der gesamten deutschen Führung "unglaublich".

Dass Scholz nun nach Israel reist, kommt nicht von ungefähr. Deutschland hat wegen der Ermordung von sechs Millionen Juden im Holocaust eine besondere Verantwortung für die Sicherheit Israels. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte sie 2008 zur Staatsräson. Scholz hat sich das zu eigen gemacht. Jetzt gilt es zu zeigen, was Staatsräson bei einem konkreten Angriff bedeutet.

In diesem Zusammenhang will sich Scholz keine Zögerlichkeit vorwerfen lassen, wie es nach dem russischen Angriff auf die Ukraine der Fall war. Damals dauerte es fast vier Monate, bis er sich mit dem Zug nach Kiew aufmachte. Zu diesem Zeitpunkt waren schon etliche Staats- und Regierungschefs und selbst Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) dort gewesen. Jetzt gehört Scholz zu den ersten.

"Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen"

Israel erwartet von Scholz vor allem Rückendeckung für seine Militärschläge gegen die Hamas. Die hat Scholz in den vergangenen Tagen immer wieder mit klaren Worten erneuert - und zwar ohne Einschränkungen oder Verweise auf das Völkerrecht. "Der Überfall der Hamas war ein terroristischer Akt, der unverantwortlich war, der furchtbare Konsequenzen hat, der unglaublich viele Menschen getötet hat und unglaublich viele erniedrigt. Und deshalb hat Israel jedes Recht, sich selbst zu verteidigen", sagte er am Abend vor seinem Abflug.

Militärische Unterstützung erwarten die Israelis von Deutschland dagegen bisher kaum. Zwei geleaste israelische Drohnen, die auch bewaffnet werden können, wurden von der Bundeswehr zurückgegeben. Einen Antrag auf Lieferung von Munition für Kriegsschiffe hat Israel nach Angaben der Bundesregierung inzwischen wieder zurückgestellt.

Scholz fordert humanitären Zugang zum Gazastreifen

Konkret geht es nun vor allem um humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, die von Israel vor einer möglichen Bodenoffensive zu Hunderttausenden zur Flucht aufgefordert wurden. Scholz betonte, dass Deutschland weiter solche Hilfe für die notleidenden Menschen in Gaza leisten werde. Und er sagte: "Wir setzen uns dafür ein, dass es einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gibt." Das soll auch ein Schwerpunkt sein, wenn US-Präsident Joe Biden am Mittwoch nach Israel kommt.

Nicht zuletzt geht es Scholz bei seiner Nahost-Mission um die Freilassung der rund 200 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln der Hamas - darunter sind mehrere Deutsche, zu denen die Bundesregierung keinen Kontakt hat. Scholz hat dazu schon in den vergangenen Tagen Gespräche mit den Staatschefs von Katar, Ägypten und der Türkei geführt - alles Länder, von denen sich der Kanzler Einfluss auf die Hamas verspricht.