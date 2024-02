Kandidaten in Indonesien Wie TikTok und Co. die Wahl entscheiden Stand: 14.02.2024 03:23 Uhr

In der drittgrößten Demokratie der Welt könnten die Wahlen heute per TikTok und Instagram entschieden werden. Ein Grund: Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten in Indonesien ist unter 40.

Drei junge Männer halten eine Zeichentrickfigur des Präsidentschaftskandidaten Prabowo Subianto in die Kamera. Sie rufen "Gemoy", was übersetzt so viel wie "süß und knuddelig" heißt. Sein Social-Media-Team hat dem 72-jährigen umstrittenen Ex-General und derzeitigem Verteidigungsminister ein neues Image verpasst und stellt ihn als den netten Opa mit Rehaugen dar.

"Die Zahl der jungen Wähler in Indonesien ist riesig. Künstliche Intelligenz macht uns die Kampagne leicht. Es ist doch schön, dass diese Wahl gute Laune macht, fröhlich und frisch daherkommt", sagt Muhammad Arief Rosyid Hasan, Chef von Prabowos Social-Media-Team, im ARD-Interview. Dessen Büro im Zentrum Jakartas sieht aus wie ein Start-up mit Sitzsäcken, Kicker, PlayStation und großen Comic-Zeichnungen an den Wänden.

Hälfte der Wahlberechtigten unter 40

In Indonesien, der drittgrößten Demokratie der Welt, wird heute nicht nur der Präsident gewählt, sondern auch rund 23.000 Abgeordnete - für das nationale und die regionalen Parlamente, sowie Landräte und Bürgermeister. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ist jünger als 40 Jahre, besteht also aus Millennials oder Angehörigen der Generation Z. Indonesien hat mehr TikTok-Nutzer als jedes andere Land außerhalb der USA. Soziale Medien sind daher die Wahlkampfarenen der jungen, digitalen Gesellschaft.

TikTok ist nach dem linearen Fernsehen sogar die am häufigsten genutzte Informationsquelle für politische Inhalte geworden. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Indikator Politik Indonesia. Fast jeder in Indonesien besitzt ein Smartphone, sodass die Kandidaten sogar diejenigen erreichen können, die auf den entlegensten der etwa 17.000 Inseln des Archipelstaats leben.

Prabowos Vergangenheit scheint vergessen. Dem ehemaligen General werden Menschenrechtsverletzungen unter dem brutalen Diktator Suharto vorgeworfen.

Auch Einsatz künstlicher Intelligenz

Dabei kommt erstmals auch im großen Stil künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz. Prabowos Zeichentrick-Avatar wurde mit Hilfe der US-Software "Midjourney" geschaffen. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte generative KI, die mit Hilfe weniger Befehle Bilder oder Videos erstellen kann.

Eine Mitarbeiterin von Prabowos Team öffnet eine App, die sie im Wahlkampf nutzen. Foto machen, ins Programm laden und schon tanzt man mit dem Präsidentschaftskandidaten, joggt mit ihm die Straße entlang oder wandert durch den Dschungel.

Die indonesische Präsidentschaftswahl sei die erste, in der die US-Software "Midjourney" in großem Stil eingesetzt werde, sagt Katie Harbath, Publizistin und frühere oberste Wahlbeauftragte der Facebook-Mutter Meta. Sie sei überrascht, wie schnell diese Technologie, die seit der Veröffentlichung des Text-Chatbots ChatGPT im November 2022 die Schlagzeilen beherrscht, Einzug in den dortigen Wahlkampf gefunden habe.

Für große Desinformationskampagnen sei die Technologie im indonesischen Wahlkampf bislang nicht eingesetzt worden, sagte Aribowo Sasmito, Mitgründer des Faktencheckers Mafindo. Im Vergleich zur Wahl von 2019 halte sich der Umfang der Falschinformationen in Grenzen.

Menschenrechtsverletzungen scheinen vergessen

Die massive Nutzung von sozialen Medien für seinen Wahlkampf hat die Beliebtheitswerte von Prabowo Subianto nach oben katapultiert. Prabowos Vergangenheit scheint vergessen. Dem ehemaligen General werden Menschenrechtsverletzungen unter dem brutalen Langzeit-Diktator Suharto vorgeworfen. Prabowo ist dessen Schwiegersohn.

In den 1990er-Jahren soll Prabowo die Entführung von mehr als 20 Demokratie-Aktivisten angeordnet haben - mehr als die Hälfte von ihnen sind bis heute verschwunden. Wegen der Vorwürfe wurde der Ex-General aus der Armee entlassen, lebte im Exil in Jordanien, durfte viele Jahre nicht in die USA einreisen.

Im Wahlkampf nun spielt seine Vergangenheit so gut wie keine Rolle. Ein Großteil der jungen Wähler kann sich an diese Zeit nicht erinnern. Osco Olfriady Letunggamu von Prabowos Social-Media-Team streitet die Vorwürfe sogar ab. "Ich denke, dafür gibt es keine Beweise. Das ist nur eine politische Strategie unserer Gegner." Auch Prabowo hat die Vorwürfe wiederholt bestritten.

TikTok-Tänze als Wahlkampf

Prabowos Beliebtheit ist auch auf die Unterstützung des aktuellen Präsidenten Joko Widodo zurückzuführen. Der hat seinen ältesten Sohn, den 36-jährigen Gibran Rakabuming Raka, als Vize-Präsidenten neben Prabowo ins Rennen geschickt. Gibran ist das Gegenteil von Prabowo. Er ist der jüngste Kandidat und erst seit kurzem in der Politik.

Auch Gibran postet regelmäßig Clips, in denen er die beliebtesten TikTok-Trends aufgreift, etwa witzige Tänze. Seine beliebtesten Videos wurden rund 20 Millionen Mal geklickt, womit er an einem durchschnittlichen Tag auf einer Stufe mit Taylor Swift steht. "Ich denke er kann die Stimme der jungen Leute sein, weil er selbst jung ist", schwärmt die 21-jährige Erstwählerin Azhara Saputri.

Alle Präsidentschaftskandidaten fokussieren sich bei ihren Wahlversprechen auf die junge Wählerschaft, versprechen Millionen neuer Arbeitsplätze, wirtschaftlichen Aufschwung, gute Löhne, wollen etwas gegen Klimawandel oder institutionelle Korruption tun. Es sind Themen, die besonders die jungen Wähler bewegen.

Kandidat Anies Baswedan setzt in seinem Wahlkampf neben sozialen Medien auf K-Pop-Veranstaltungen, um junge Wähler zu erreichen.

Konkurrent setzt auf K-Pop

Junge Menschen werden die Wahl zwar entscheiden, aber die politische Macht wird in der Hand der alten politischen Elite bleiben. Neben Ex-General Prabowo treten zwei ehemalige Gouverneure an, Ganjar Pranowo und Anies Baswedan, beide Mitte 50. Während sich Ganjar beschwert, dass die Jungen mehr an lustigen Gimmicks als an politischen Inhalten interessiert seien, setzt Anies ebenfalls auf die sozialen Medien und K-Pop-Musik.

Südkoreanische Bands haben in Indonesien viele Fans, besonders unter jungen Frauen. "Es ging alles damit los, dass Anies einen Tag ein Live bei TikTok gestartet hat. Im Auto nach einer Veranstaltung. So machen es auch viele K-Pop-Stars nach ihren Konzerten", erzählt die 22-jährige Hera Putri Haris. "Es macht so einen Spaß. Es fühlt sich nicht wie eine Präsidentschaftswahl an", fügt die 17-jährige Marjani Zaitun hinzu. Im realen Leben organisieren sie und andere mit Postern, Stickern und Pappaufstellern K-Pop-Veranstaltungen für ihren Favoriten Anies Baswedan.

Mehr Show als Inhalte

Doch besonders Prabowo setzt mehr auf Show als auf politische Inhalte, um die Jungen bei der Wahl auf seine Seite zu ziehen. Er investiert auch deutlich mehr in den Social-Media-Wahlkampf als seine Konkurrenten.

Mit Erfolg: Obwohl er der älteste Kandidat ist, ist er bei den jungen Wählern am beliebtesten. Inzwischen liegt der 72-jährige TikTok-Star in Umfragen mit rund 50 Prozent weit vor seinen Konkurrenten - und würde damit die Präsidentschaftswahl in Indonesien gewinnen.