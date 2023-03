Vor G20-Treffen in Indien Baerbock will Schulterschluss gegen Moskau Stand: 01.03.2023 18:59 Uhr

Morgen beginnt beim G20-Außenministertreffen die eigentliche Arbeit - und der Krieg gegen die Ukraine wird sicher ein Thema sein. Außenministerin Baerbock forderte eine klare Haltung gegen Russland. Die ist von Gastgeber Indien aber kaum zu erwarten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat zu einem Schulterschluss gegen Russland beim Treffen der G20-Außenminister in Indien aufgerufen. Die Staatengruppe müsse sich mit ganzer Kraft den "großen globalen Herausforderungen" widmen. Dazu gehört es, "dass wir dem zynischen Spiel Russlands entgegentreten, das versucht, einen Keil in die Weltgemeinschaft zu treiben".

Russlands Angriffskrieg treffe nicht nur unschuldige Menschen in der Ukraine, er gefährde "auch die Nahrungs- und Energiesicherheit vieler hundert Millionen Menschen weltweit".

Baerbock verwies in ihrer Erklärung auf die Abstimmung der UN-Vollversammlung über eine Resolution, in der ein Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine gefordert wird. 141 der 193 UN-Mitgliedstaaten hatten am vergangenen Donnerstag für den Text votiert. Es stimme sie zuversichtlich, dass "die große Mehrheit der Staaten in der Generalversammlung der Vereinten Nationen diesen brutalen Krieg Russlands erneut beim Namen benannt hat", erklärte Baerbock.

Was macht Lawrow diesmal?

Mit Spannung wird erwartet, ob der russische Außenminister Sergej Lawrow bei dem Treffen in Neu-Delhi wie bei dem jüngsten G20-Außenministertreffen auf der indonesischen Ferieninsel Bali für einen Eklat sorgen wird. Damals verließ er den Saal nach seiner Rede und hörte sich die Wortmeldungen seiner Kritiker nicht mehr an.

Beim heutigen Besuch einer Buchmesse in Neu-Delhi bezeichnete Lawrow Indien als Freund. Beide Länder akzeptierten keine "neokolonialen Praktiken" von einseitigen Sanktionen, Drohungen und Erpressung sowie sonstigen Druck. Moskau wirft den USA und dem "kollektiven Westen" immer wieder vor, sich wie eine globale Kolonialmacht aufzuführen. Vor Beginn der Beratungen traf sich Lawrow auch mit seinen indischen Kollegen Subrahmanyam Jaishankar.

"Konflikt" statt "Krieg"

Gastgeber Indien nimmt in Bezug auf den russischen Angriffskrieg eine neutrale Haltung ein. Das Land ist im Energie- und Rüstungsbereich stark von Russland abhängig. Bisher hat es sich an keiner UN-Resolution oder an Sanktionen gegen Russland beteiligt.

Außenstaatssekretär Vinay Kwatra wehrte sich auf einer Pressekonferenz gegen den Vorwurf, man finanziere den Krieg indirekt durch den Kauf russischen Öls: "Das tun wir nicht. Ihr habt den Krieg sehr lang unterstützt, indem Ihr Euch sehr lang von russischer Energie und chinesischen Importen abhängig gemacht habt." Sein Land sei nicht für den Krieg: "Wir glauben an Diplomatie und Dialog." Kwatra sprach auch von einem "Konflikt" in der Ukraine, nicht von einem Krieg.

Regierungschef Narendra Modi hatte beim jüngsten Staatsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Neu-Delhi die Rolle Indiens als Brückenbauer betont: "Seit Beginn der Entwicklungen in der Ukraine hat Indien darauf gedrängt, diesen Streit durch Dialog und Diplomatie zu lösen. Indien ist bereit, zu jeglichen Friedensbemühungen beizutragen."

Der indische G20-Chefunterhändler Amitabh Kant sagte, trotz des wachsenden diplomatischen Interesses des Westens fehle diesem das richtige Verständnis für Indiens Lage: "Das liegt daran, dass Sie nicht in dieser Nachbarschaft leben." Die westlichen Länder hätten weder Pakistan, Afghanistan oder China als Nachbarn. "Und in dieser südasiatischen Region wird es für Indien sehr schwierig werden, wenn es Russland verärgert."

60 Prozent der Weltbevölkerung repräsentiert

Die G20-Arbeitssitzungen sind für Donnerstag geplant. Bei einer ersten Sitzung soll es um Multilateralismus, Lebensmittel- und Energiesicherheit und Entwicklungszusammenarbeit gehen. Hier dürfte auch der russische Krieg in der Ukraine zur Sprache kommen. Später stehen unter anderem die Themen Terrorismusbekämpfung und Katastrophenschutz auf der Tagesordnung.

Zu den G20 gehören die Europäische Union und die stärksten Volkswirtschaften aller Kontinente. Die Gruppe erwirtschaftet nach eigenen Angaben mehr als 80 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, 75 Prozent des weltweiten Handels und macht rund 60 Prozent der Weltbevölkerung aus.

Mit Informationen von Charlotte Horn, ARD-Studio Neu-Delhi