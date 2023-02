Baerbock bei UN-Vollversammlung "Abstimmung über Zukunft aller" Stand: 23.02.2023 18:47 Uhr

Außenministerin Baerbock hat bei ihrer Rede bei der UN-Vollversammlung eindringlich dafür geworben, der Resolution für einen Frieden in der Ukraine zuzustimmen. Baerbock sagte, diese Entscheidung sei eine Entscheidung über die Zukunft aller.

45 Sekunden - so lange dauere es, bis Raketen aus Russland auf Charkiv träfen. Mit diesem Beispiel begann die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ihre Rede bei der UN-Vollversammlung in New York. Alle Beteiligten wollten Frieden, sagte Baerbock - Grundlage dafür sei die Charta der Vereinten Nationen. Russland müsse zu der Charta zurückkehren.

Jeder Einzelne von uns hier hat heute die Gelegenheit, zu diesem Friedensplan beizutragen. Indem Sie dem Aggressor sagen, dass er aufhören muss.

Baerbock warb für Zustimmung zu Resolution

Vor der Abstimmung über eine Resolution der Vereinten Nationen rief Baerbock daher alle Anwesenden zur Zustimmung auf. Man wolle die Ukraine weiter in ihrem Recht auf Selbstverteidigung unterstützen - wie es in der Charta verankert sei, erklärte Baerbock. "Wir wollten diesen Krieg nicht", so die Außenministerin.

"Abstimmung über die Zukunft aller"

Bei der Abstimmung über die UN-Resolution ist laut Baerbock eines besonders wichtig: Wenn Russland aufhöre, gegen die Ukraine zu kämpfe, dann ende der Krieg, erklärte die deutsche Außenministerin.

Wenn aber die Ukraine aufhöre zu kämpfen, gehe auf der einen Seite das menschliche Leid immer weiter. Auf der anderen Seite hielten damit aber auch Zerstörung, Inflation und Hunger weitergehen. Die Abstimmung sei daher eine Abstimmung über die Zukunft aller, argumentierte Baerbock.

Die UN-Resolution hatten mehr als 50 Staaten eingebracht. Sie spricht sich für ein Ende des russischen Angriffskriegs aus, der sich morgen zum ersten Mal jährt. Die Resolution der UN-Vollversammlung wäre auch bei Beschluss rechtlich nicht bindend. Eine Resolution des UN-Sicherheitsrates wäre das - aber hier hat Russland ein Veto.