Anfang August war der taiwanesische Unabhängigkeitsaktivist Yang Chih-yuan in China festgenommen worden. Nun wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Ihm wird vorgeworfen, die nationale Sicherheit gefährdet zu haben.

Mehr als acht Monate nach seiner Festnahme hat die Staatsanwaltschaft in der Stadt Wenzhou an der chinesischen Ostküste einen Haftbefehl gegen den taiwanesischen Aktivisten Yang Chih-yuan erlassen.

Dem 33-Jährigen wird nach Angaben von Staatsmedien unter anderem vorgeworfen, die nationale Sicherheit gefährdet und eine illegale Organisation zur Förderung der Unabhängigkeit Taiwans gegründet zu haben. Im Jahr 2019 war Yang Chih-yuan in Taiwan Vizevorsitzender einer kleinen Unabhängigkeitspartei, die heute nicht mehr existiert.

Reise während massiver Spannungen

Der Aktivist war im vergangenen Jahr aus unbekannten Gründen nach China gereist und Anfang August festgenommen worden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Spannungen um Taiwan mit dem Besuch der damaligen Vorsitzenden des US-amerikanischen Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf der demokratisch regierten Insel einen Höhepunkt erreicht.

China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht der demokratisch regierten und industriell weit entwickelten Insel regelmäßig mit einer notfalls militärischen Eroberung. Die taiwanesische Regierung forderte die Freilassung des Aktivisten und bekräftigte seine Unschuld.

Immer wieder werden Aktivisten oder Kritiker aus Taiwan in der Volksrepublik festgenommen. Erst am Vortag ist Medienberichten zufolge der Verleger Fu Cha aus Taiwan bei einem Besuch in Shanghai festgenommen worden. Sein Verlag hat chinakritische Bücher herausgegeben.