Missbrauchsskandal US-Turnerinnen erhalten 100 Millionen Dollar Entschädigung Stand: 19.04.2024 07:51 Uhr

Rund 100 Opfer sexuellen Missbrauchs durch den früheren Sportarzt Nassar sollen von der US-Regierung entschädigt werden. Das berichten US-Medien. Die Frauen und Mädchen hatten geklagt, das FBI habe zu spät auf Hinweise reagiert.

Das US-Justizministerium hat sich offenbar bereit erklärt, etwa 100 Millionen Dollar Entschädigung an rund 100 Missbrauchsopfer des früheren Sportarztes Larry Nassar zu zahlen. Das berichten das Wall Street Journal und die Nachrichtenagentur AP.

Eine außergerichtliche Vereinbarung sei vor einigen Monaten getroffen werden. Die Frauen hätten den Vergleich im Grundsatz akzeptiert, berichtete das Wall Street Journal. Die Summe wurde nach AP-Angaben noch nicht überwiesen worden. Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Unter den Opfern war auch Star-Turnerin Simone Biles

Die betroffenen Frauen hatten dem FBI in einer Klage vorgeworfen, zu spät auf Hinweise auf den Missbrauch reagiert und Nassar so monatelang weitere Taten ermöglicht zu haben. Nassar war Arzt der Turnerinnen an der Michigan State University. Der heute 60-Jährige verbüßt eine lebenslange Haftstrafe.

Er soll in seinen mehr als zwei Jahrzehnten als Sportarzt bei USA Gymnastics und an der Michigan State University mehr als 265 Frauen und Mädchen sexuell missbraucht haben. Unter seinen Opfern waren mehrere Olympia-Teilnehmerinnen, darunter die Goldmedaillen-Gewinnerinnen Simone Biles, Aly Raisman und McKayla Maroney.

FBI: Versagen der Behörde "unentschuldbar"

Nassars Übergriffe dauerten den Behörden zufolge bis zu seiner Verhaftung im Herbst 2016 an. FBI-Chef Christopher Wray hatte im September 2021 in einer Aussage im US-Senat das Versagen seiner Behörde in dem Fall eingeräumt und es "unentschuldbar" genannt. An die Opfer gewandt hatte er gesagt: "Es tut mir leid, dass so viele Menschen Sie im Stich gelassen haben, immer und immer wieder." Besonders tue es ihm leid, "dass es Leute beim FBI gab, die 2015 ihre eigene Chance hatten, dieses Monster zu stoppen, und versagt haben".

Mit den 100 Millionen Dollar vom US-Justizministerium würde die Summe aller Entschädigungen für die Nassar-Opfer auf rund eine Milliarde Dollar steigen. Darunter sind 500 Millionen Dollar, die die Michigan State University im Jahr 2018 im Rahmen eines Vergleichs zugesagt hatte. Mit USA Gymnastics erzielten die Betroffenen im Jahr 2021 eine Vereinbarung über 380 Millionen Dollar.