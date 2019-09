Das US-Justizministerium untersucht, ob sich der Missbrauchsskandal um den verurteilten Arzt des Turnverbandes, Nassar, auch auf andere Teile des Olympiateams ausweitet.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Es geht um Macht, Geld und möglicherweise um das Vertuschen von Straftaten: Das US-Justizministerium ermittelt weiträumig in Fällen von sexuellem Missbrauch bei olympischen Teams des US-Sports, schreibt das "Wall Street Journal".

Den Ermittlungen geht ein Bericht des US-Kongress aus diesem Sommer voraus. Darin kommen Politiker wie Senator Blumenthal von den US-Demokraten zum Ergebnis, dass Organisationen wie das Olympische Komitee der Vereinigten Staaten junge Sportlerinnen nicht ausreichend geschützt hätten:

Blumenthal erklärte im Fernsehsender NBC, Organisationen wie das Olympische Komitee aber auch die Strafverfolgungsbehörde FBI hätten grundlegend versagt.

Ausgangspunkt ist der größte Missbrauchsskandal in der Geschichte des US-Sports. Der Arzt des amerikanischen Turnverbandes, Larry Nasser, hatte Hunderte Sportlerinnen missbraucht. Er war Anfang 2018 zu einer Haftstrafe bis ans Lebensende verurteilt worden.

Während des Prozesses hatten etwa 150 Opfer des Straftäters ausgesagt. Auch die Olympiasiegerin Simone Biles hatte erklärt, sie sei von Nassar misshandelt worden. Aber Rachael Denholland war es, die mit ihren Berichten die Affäre ein Jahr früher überhaupt erst ans Licht gebracht hatte.

Sie machte im Prozess nicht nur Nassar verantwortlich:

"So schaut es aus, wenn Institutionen eine Umgebung schaffen, in der ein Straftäter ohne Sorgen aufblühen kann. Und so schaut es aus, wenn Menschen in Führungspositionen nicht zuhören, Freundschaften über Wahrheit stellen und versäumen die zur Verantwortung zu ziehen, die Straftaten ermöglichen."