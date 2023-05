US-Bundesstaat Texas Tote und Verletzte durch Schüsse in Einkaufszentrum Stand: 07.05.2023 04:27 Uhr

Im US-Bundesstaat Texas sind bei einem Schusswaffenangriff nahe Dallas mindestens neun Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer wurde laut Polizei erschossen.

Bei einem Schusswaffenangriff nahe Dallas im US-Bundesstaat Texas hat es am Samstagabend (Ortszeit) nach Angaben von Rettungskräften Tote und Verletzte gegeben. Wie die Polizei mitteilte, sind dabei neun Menschen getötet worden. Zuvor hatte der örtliche Polizeichef Brian Harvey bestätigt, dass es Todesopfer gegeben habe - aber keine Zahlen genannt.

Neun Menschen verletzt

Mindestens neun Menschen wurden demnach außerdem verletzt, als ein Angreifer in einem Einkaufszentrum in der Stadt Allen, rund 40 Kilometer nördlich von Dallas, das Feuer eröffnete. Feuerwehrchef Jonathan Boyd sagte, neun Menschen seien in Einrichtungen zur Behandlung von Traumata gebracht worden. Über den Zustand der Betroffenen gaben Polizei und Feuerwehr nichts bekannt. Bei einer Pressekonferenz gab die Polizei an, es könne noch weitere Verletzte geben.

Mutmaßlicher Angreifer erschossen

Nach Angaben des Polizeichefs hatte sich ein Polizist wegen eines anderen Falles in dem Einkaufszentrum "Allen Premium Outlets" aufgehalten, als Schüsse zu hören gewesen seien. Der Polizist habe den Verdächtigen "neutralisiert", sagte Harvey. Der mutmaßliche Angreifer sei tot. Dann habe der Polizist den Notruf alarmiert.

Polizei geht von einem Einzeltäter aus

Die Behörden waren zunächst von einem möglichen zweiten Schützen ausgegangen, wie CNN berichtete. Polizisten durchkämmten Geschäfte in der weitläufigen Mall. Fotos und mit Drohnen gemachte Videoaufnahmen zeigten, wie Besucher des Einkaufszentrums und Angestellte zu den Parkplätzen eilten. Später sagte Harvey, die Polizei gehe von einem Einzeltäter aus.

Jaynal Pervez, ein Vater, der nach einem Anruf seiner Tochter aus dem Einkaufszentrum dorthin geeilt war, sagte CNN: "Nirgendwo ist es mehr sicher. Ich weiß nicht, was ich tun soll."

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, bezeichnete den Schusswaffenangriff in einer Mitteilung als "unaussprechliche Tragödie". Der Staat Texas stelle maximale Unterstützung für die Behörden vor Ort zur Verfügung.

Immer wieder Schusswaffenangriffe in den USA

In den USA gibt es immer wieder Schusswaffenangriffe mit vielen Verletzten und Toten. In dem Land gibt es mehr Schusswaffen als Einwohner. 2021 starben etwa 49.000 Menschen durch den Einsatz von Schusswaffen, 2020 waren es 45.000.

Laut der Website Gun Violence Archive gab es in diesem Jahr bereits mehr als 195 Schusswaffenangriffe, bei denen vier oder mehr Menschen verletzt oder getötet wurden.