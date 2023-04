Bluttat in Alabama Vier Tote nach Schüssen auf Geburtstagsfeier Stand: 16.04.2023 21:05 Uhr

In der amerikanischen Kleinstadt Dadeville sind vier Menschen bei einem Schusswaffenvorfall getötet worden. Die Tat ereignete sich offenbar im Zusammenhang mit der Geburtstagsfeier von Jugendlichen.

Bei Schüssen während einer Geburtstagsparty im US-Bundesstaat Alabama sind mindestens vier Menschen getötet worden. Außerdem habe es in Dadeville mehrere Verletzte gegeben, teilten die Behörden mit. Angabe zum Alter der Opfer oder dem Hintergrund des Vorfalls machte die Polizei nicht. Auch ob ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, blieb unklar. "Es war mit einer Geburtstagsfeier verbunden", sagte Jeremy Burkett von der Polizei bei einer Pressekonferenz lediglich.

Die Gouverneurin von Alabama, die Republikanerin Kay Ivey, drückte den Menschen in Dadeville im Kurzbotschaftendienst Twitter ihr Beileid aus. Gewaltverbrechen hätten "keinen Platz" in Alabama, die Regierung des Bundesstaats sei in engem Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden.

Der Fernsehsender WRBL-TV berichtete, die Schüsse seien in einem Tanzstudio abgefeuert worden. Pastor Ben Hayes, der die Polizei und das Footballteam der örtlichen Oberschule betreut, sagte, die meisten Opfer seien Jugendliche, die zur Geburtstagsfeier eines 16-Jährigen gekommen seien. Er habe viele von ihnen gekannt. Einer der Getöteten habe zu seinen besten Sportlern gehört. "Dadeville ist eine kleine Stadt und das wird jeden in dieser Gegend berühren", sagte Hayes.

Dadeville hat etwa 3200 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt 92 Kilometer nordöstlich von Alabamas Hauptstadt Montgomery.

Weitere Tat in Louisville

Im nördlich von Alabama gelegenen Bundesstaat Kentucky ereignete sich am Samstagabend ebenfalls eine tödliche Schusswaffen-Attacke. In der größten Stadt Louisville seien Schüsse in eine Menschenmenge abgefeuert worden, teilte die Polizei am Samstagabend auf einer Pressekonferenz mit. Mindestens zwei Menschen seien tödlich getroffen worden. Mindestens vier Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, einer von ihnen befinde sich in einem kritischen Zustand. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

In den USA kommen auf 330 Millionen Einwohner Schätzungen zufolge knapp 400 Millionen Schusswaffen. Fast täglich gibt es Berichte über Tote und Verletzte durch Schusswaffen.