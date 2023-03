Gesonderte Erlaubnis entfällt Florida erlaubt verdecktes Tragen von Waffen Stand: 31.03.2023 10:28 Uhr

In den USA regeln die Bundesstaaten den Waffenbesitz. Im republikanisch regierten Florida wurde die Gesetzgebung gelockert. Künftig dürfen Bürger eine Schusswaffe verdeckt führen - Lizensierung und Training entfallen.

Im US-Bundesstaat Florida dürfen Bürger künftig ohne gesonderte Lizenz verdeckt Schusswaffen tragen. Der Senat des Staats verabschiedete mit deutlicher Mehrheit ein entsprechendes, vom republikanischen Gouverneur Ron DeSantis unterstütztes Gesetz. 27 Senatoren stimmten für das Gesetz, 13 dagegen.

DeSantis, der als wahrscheinlicher republikanischer Präsidentschaftskandidat für die Wahl im Jahr 2024 gilt, versprach, das Gesetz rasch zu unterzeichnen.

Derzeit sei das verdeckte Waffentragen in 25 Staaten erlaubt, sagte DeSantis bei einer Buchvorstellung in einem Waffengeschäft im Bundesstaat Georgia und ergänzte: "Wir in Florida machen daraus kommende 26."

Kein Extra-Training mehr nötig

Wer künftig in Florida verdeckt eine geladene Waffe tragen will, benötigt nur noch ein Ausweisdokument wie einen Führerschein. Ein Waffenkauf bleibt indes nur Menschen über 21 Jahren erlaubt, erforderlich ist dafür zudem ein sogenannter "Background Check" zur Überprüfung des Käufers. Verurteilte Straftäter dürfen keine Waffen erwerben.

Bisher waren für das verdeckte Tragen von Waffen ein entsprechendes Training sowie ein Antrag mit Überprüfung des Antragstellers nötig.

Demokraten warnen vor mehr Waffengewalt

Demokraten befürchten, dass die Lockerung zu mehr Unfällen mit Waffen führen wird. Bürgern würden Waffenkäufe ermöglicht, ohne zuvor in deren Gebrauch geschult worden zu sein.

Das neue Waffengesetz wurde in Florida nur drei Tage nach einem Schusswaffenangriff mit sechs Toten an einer Privatschule im US-Bundesstaat Tennessee verabschiedet.

Auch in Florida hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Amokläufe gegeben, darunter das Schulmassaker von Parkland 2018 mit 17 Toten oder den Anschlag von Orlando 2016, bei dem der Täter 49 Menschen in einem Nachtklub tötete.