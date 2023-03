US-Bundesstaat Tennessee Tote bei Schüssen an Grundschule Stand: 27.03.2023 20:35 Uhr

Bei Schüssen an einer Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Auch die mutmaßliche Schützin ist laut örtlicher Polizei tot.

Bei einem Schusswaffenangriff an einer Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Die mutmaßliche Schützin sei ebenfalls tot, teilte die örtliche Polizei bei einer Pressekonferenz mit.

Bei der Frau handelt es sich laut Polizeiangaben um eine 28-Jährige aus Nashville. Zuvor hatte Polizeisprecher Don Aaron angegeben, die mutmaßliche Schützin sei im Teenageralter gewesen.

Die Polizei sei am Morgen gegen 10 Uhr Ortszeit zu der Schule gerufen worden. Die eintreffenden Beamten hätten begonnen, das Erdgeschoss des Gebäudes zu räumen und hätten dann Schüsse aus dem ersten Stock gehört, so Aaron. Dort stießen die Polizisten demnach auf die Angreiferin und erschossen sie. Sie soll mit mindestens zwei Schnellfeuergewehren und einer Pistole bewaffnet gewesen sein. Bei dem Einsatz wurde ein Polizist an der Hand verletzt.

Ersten Erkenntnissen nach habe sie sich über einen Seiteneingang Zugang zur Schule verschafft. Ob sie eine Verbindung zu der Einrichtung hatte, war offen.

Christliche Privatschule als Tatort

Bei den drei getöteten Erwachsenen handelt es sich der Polizei zufolge um Mitarbeiter der Schule. Bei der Schule handelt es sich den Angaben nach um eine private christliche Einrichtung. Dort werden Kinder der Webseite zufolge von der ersten bis zur sechsten Klasse unterrichtet. Es gibt dort auch einen Kindergarten.

Eine Mutter erzählte im US-Fernsehen, dass ihre Tochter ihr geschrieben hätte, sie und ihre Klassenkameraden hätten sich während des Vorfalls im Schrank versteckt.

Weißes Haus nennt Attacke "herzzerreißend"

Das Weiße Haus zeigte sich schockiert über den Angriff. Die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, bezeichnete den Vorfall als "herzzerreißend" und forderte eine Verschärfung des Waffenrechts. So müssten - wie seit langer Zeit von Biden gefordert - halbautomatische Gewehre verboten werden. "Wir müssen etwas tun", sagte Jean-Pierre und rief die oppositionellen Republikaner auf, ihren Widerstand gegen strengere Waffengesetze aufzugeben.

Diskussion über Reform des Waffenrechts in den USA

Biden fordert immer wieder strengere Waffengesetze und hat Regelungen in der Vergangenheit immer wieder leicht verschärft. Ohne substanzielle Gesetzesänderungen sehen Expertinnen und Experten allerdings keine Chance auf echte Veränderungen. Um die durchzusetzen, wären Biden und seine Demokraten allerdings auf die Kooperationsbereitschaft der Republikaner im Kongress angewiesen - und die ist bei diesem Thema nicht in Sicht.

In den Vereinigten Staaten sind mehr Waffen im Umlauf als irgendwo sonst auf der Welt. Im Mai hatte im texanischen Uvalde ein 18 Jahre alter Schütze an einer Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde.