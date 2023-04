Abtreibungspille Mifepriston US-Supreme Court erlaubt Zugang - vorerst Stand: 22.04.2023 01:15 Uhr

In den USA bleibt der Zugang zur Abtreibungspille Mifepriston zumindest kurzzeitig gewährleistet. Der Oberste Gerichtshof in Washington verschob seine Entscheidung zu dem Präparat bis zum Ende des Berufungsverfahrens.

Der Oberste Gerichtshof der USA erlaubt weiterhin den Zugang zur Abtreibungspille Mifepriston: Für die Dauer des Berufungsverfahrens bleibt der Zugang zu der Abtreibungspille gewahrt. Zwei konservative Richter vertraten eine abweichende Meinung. US-Präsident Joe Biden begrüßte die Entscheidung. Er werde "weiter gegen Angriffe auf die Gesundheit von Frauen kämpfen", sagte er.

Der Supreme Court hatte zuvor Urteile unterer Instanzen, die den Einsatz von Mifepriston untersagen oder stark einschränken würden, bis Freitag um Mitternacht auf Eis gelegt.

Ein Bundesrichter im Bundesstaat Texas hatte vor knapp zwei Wochen die im Jahr 2000 erteilte Zulassung für Mifepriston durch die US-Arzneimittelbehörde FDA aufgehoben. Ein Bundesberufungsgericht im Bundesstaat Louisiana kippte diese Entscheidung zwar, verschärfte aber gleichzeitig die Auflagen, unter denen die Pille verschrieben werden darf.

Abtreibungsgegner klagten gegen Mifepriston-Zulassung

Mifepriston, in Deutschland unter dem Handelsnamen Mifegyne bekannt, wird in den USA bei mehr als jedem zweiten Schwangerschaftsabbruch eingesetzt. Nach Angaben der FDA wurde die Pille seit ihrer Zulassung im Jahr 2000 von mehr als 5,6 Millionen Frauen genutzt. In weniger als 1500 Fällen habe es Komplikationen gegeben, ohne dass ein Zusammenhang zu Mifepriston habe hergestellt werden können.

Abtreibungsgegner hatten in Texas gegen die Zulassung geklagt - damit wollen sie den Zugang zu medikamentöser Abtreibung erschweren. Vor allem die religiöse Rechte und weite Teile der republikanischen Partei versuchen in den USA seit Jahrzehnten, das Recht auf Abtreibung zu beschneiden.

Im vergangenen Jahr hatte der Supreme Court das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt, das fast 50 Jahre lang Gültigkeit hatte. Umfragen zufolge unterstützt eine Mehrheit der Bevölkerung dieses Recht.