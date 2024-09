Bundesstaat Georgia Tote nach Schüssen an US-Schule Stand: 04.09.2024 20:54 Uhr

Erneut sind an einer Schule in den USA Schüsse gefallen. Polizeiangaben zufolge gibt es vier Tote und mindestens neun Verletzte. Ein Verdächtiger wurde nach der Tat in Winder im US-Bundesstaat Georgia festgenommen.

An einer Schule im US-Bundesstaat Georgia sind Polizeiangaben zufolge vier Menschen durch Schüsse getötet worden. Mindestens neun weitere seien verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte das Georgia Bureau of Investigation mit. Zuvor hatten der Sender CNN und die New York Times mit Verweis auf örtliche Behörden berichtet, dass es mehrere Tote gebe.

Die Polizei meldete die Festnahme eines Verdächtigen, hielt sich bei einer Pressekonferenz aber bedeckt. "Es wird mehrere Tage dauern, bis wir Antworten auf die Frage bekommen, was passiert ist und warum das passiert ist", sagte der Sheriff von Barrow County, Jud Smith. Die Situation sei noch chaotisch, deshalb könne er aktuell keine weiteren Angaben zu den Opfern machen.

Zahlreiche Rettungskräfte und Einheiten der Polizei waren an der Apalachee-High-School in Winder rund 70 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Atlanta im Einsatz. Ein 17-jähriger Schüler berichtete dem Sender ABC, wie er und seine Mitschüler die Tür zu ihrem Klassenzimmer verriegelten und sich dort versteckt hielten, während draußen Schreie zu hören waren.

Biden wurde informiert

Das Weiße Haus teilte in einer Erklärung mit, Präsident Joe Biden sei unterrichtet worden. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat es in den USA Hunderte Schusswafffenangriffe in Schulen und Colleges gegeben. Zahlreiche Menschen wurden dabei getötet. Im Anschluss gab es oft Forderungen nach schärferen Waffengesetzen.