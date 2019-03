Algeriens Armeechef will den 82-jährigen Präsidenten Bouteflika für amtsunfähig erklären lassen. Das sagte General Salah in einer Fernsehansprache. So solle das Land "einen Ausweg aus der Krise" finden.

Das algerische Militär will Präsident Abdelaziz Bouteflika für amtsunfähig erklären. Dafür solle Artikel 102 der Verfassung angewandt werden, wonach der Staatschef "wegen schwerer und dauerhafter Krankheit völlig unfähig ist, seine Funktionen auszuüben", sagte General Ahmed Gaid Salah in einer Fernsehansprache. Von dem Schritt erwartet Salah nach eigenen Worten "einen Ausweg aus der Krise".

Die Armee sei der Garant und Hüter der nationalen Unabhängigkeit, sagte Salah. Laut Verfassung ist es aber Aufgabe des algerischen Verfassungsgerichts, diesen Artikel auszurufen und den Präsidenten damit für amtsunfähig zu erklären.

Wochenlange Proteste gegen Bouteflika

Seit mehr als einem Monat kommt es in Algerien zu Massenprotesten gegen den amtierenden Präsidenten Bouteflika. Dieser hatte zwar erklärt, nicht für eine fünfte Amtszeit kandidieren zu wollen, er verschob die für Mitte April geplanten Wahlen aber auf unbestimmte Zeit. Auch dagegen gingen Hunderttausende Menschen auf die Straße.

Bouteflika, der Algerien seit fast 20 Jahren regiert, hatte sich seit einem Schlaganfall vor sechs Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zuletzt hielt er sich einige Wochen in der Schweiz auf, um sich medizinisch behandeln zu lassen. Dabei habe es sich um routinemäßige Untersuchungen gehandelt, erklärte das Präsidialamt. Beobachter gehen davon aus, dass der 82-Jährige im Machtapparat nicht mehr die Fäden in der Hand hält.