Taliban vor Übernahme Kabuls Evakuierung der US-Botschaft begonnen

Die USA haben begonnen, ihr Botschaftspersonal in Kabul auszufliegen - nur wenige Mitarbeiter sollen in einer diplomatischen Einrichtung am Flughafen blieben. Auch afghanische Ortskräfte sollen außer Landes gebracht werden.

Die USA haben Medienberichten zufolge mit der Evakuierung der amerikanischen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul begonnen. Der Prozess sei "in vollem Gange" und solle bis spätestens Dienstagmorgen abgeschlossen sein, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten US-Regierungsbeamten.

Diplomatische und zivile Mitarbeiter

Zuvor hatte CNN gemeldet, dass Hubschrauber Mitarbeiter von der Botschaft zum Flughafen brächten. Auch die "New York Times" berichtete, die USA hätten damit begonnen, diplomatische und zivile Mitarbeiter aus Kabul zu bringen.

Der Plan sehe vor, dass zunächst das Botschaftspersonal in Sicherheit gebracht werden soll, gefolgt von US-Bürgern und anschließend Inhabern spezieller Einwanderungsvisa für die USA, schreibt CNN.

Geprüft werde, ob auch Personen, die sich zur Zeit im Antragsprozess für ihr Visum befänden, auch außer Landes gebracht werden könnten, ebenso wie afghanische Staatsangehörige, die in der US-Botschaft arbeiteten.

Eine Handvoll Botschaftsmitarbeiter solle vorerst in Kabul bleiben. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten, dass diese aber in eine diplomatische Einrichtung am Flughafen gebracht werden. Dort sollen sie für unbestimmte Zeit bleiben. Das Botschaftsgebäude soll dem Sender CNN zufolge komplett evakuiert werden.

Die Bundeswehr will am Montag mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul beginnen.