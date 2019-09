Wahl in Afghanistan Die Jugend hofft auf Frieden

Die Jugendlichen in Afghanistan haben hohe Erwartungen an die Präsidentenwahl. Doch ob sie überhaupt abstimmen, ist ungewiss, denn die Taliban drohen mit Gewalt.

Von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Südasien

Auf einer Skateboard-Bahn in der afghanischen Hauptstadt Kabul drehen ein paar Freestyle-Radfahrer ihre Runden, mit Sprüngen über die verschieden Hindernisse und anderen gefährlich aussehenden Kunststücken auf dem Rad. Gefahr ist den Jugendlichen in Kabul nicht fremd. Keiner von ihnen kann sich an eine Zeit ohne Krieg und Terror erinnern. Von den Wahlen erwarten sie alle vor allem endlich Frieden.

"Wir hoffen, dass die Wahl fair und transparent sein wird und dass der neue Präsident unser Land aus dieser Krise herausführen kann, damit wir endlich Frieden und Stabilität haben", sagt Asghar Mehrzada, Chef der Fahrradgruppe Peace & Freestyle. Der 20-jährige Mohammad Rafi Sultani, Mitglied des Kabul Skate Clubs, fordert: "Alle sollten zur Wahl gehen. Wir brauchen einen guten Präsidenten, der in Zukunft dem ganzen Volk dienen wird."

Jüngste Bevölkerung weltweit

Afghanistan hat eine ausgesprochen junge Bevölkerung, eine der jüngsten weltweit. Nach UN-Angaben sind drei Viertel der Afghanen unter 30 Jahre alt, fast die Hälfte unter 15. Ihre Stimme könnte untergehen bei der Gestaltung der politischen Zukunft Afghanistans und beim Friedensprozess mit den Taliban.

Frauen in Afghanistan müssen separat wählen.

Mädchen waren unter deren Herrschaft der Taliban vom Schulbesuch ausgeschlossen, Frauen durften nicht arbeiten, außer zu Hause. Nur etwa 32 Prozent der jungen Frauen können nach einem Bericht der UN-Unterstützungsmission UNAMA lesen und schreiben, bei jungen Männern sind es 62 Prozent.

Die 21-jährige Studentin, Pashtana Durrani, kämpft darum mit einer eigenen Nichtregierungsorganisation für bessere Bildungschancen und für Demokratie: "Wir konzentrieren uns auf den Demokratisierungsprozess und ich habe große Hoffnung in die Präsidentschaftswahl. Das ist das erste Mal, dass ich meine Stimme abgeben kann und als Staatsbürgerin Afghanistans will ich mein demokratisches Recht auf jeden Fall ausüben."

Mehr Angst vor dem Klimawandel

Doch die Jugend Afghanistans denkt auch global und blickt über die Grenzen ihres Landes hinaus. Rund 100 junge Demonstranten beteiligten sich vergangene Woche an der weltweiten Fridays for Future- Demonstration für den Klimaschutz. Angesichts der extremen Sicherheitslage in Kabul wurde der Demonstrationszug von Soldaten beschützt.

Fardeen Barakzai, Mitglied der afghanischen Umweltschutzgruppe Oxygen, erklärt: "Der Klimawandel tötet jeden. Wir haben weniger Angst vor dem Krieg als vor dem Klimawandel. Deshalb werden wir uns mit ganzer Kraft dagegen einsetzen."

Esel transportieren die Wahlboxen über weite Strecken in Afghanistan.

Wie viele junge Afghanen und auch ältere, dem Aufruf zur Wahl folgen und ihre Stimme abgeben, ist unklar. Die Taliban haben Anschläge auf Wahllokale angekündigt und auch allen Wählern mit Gewalt gedroht.

Vor fünf Jahren hatten die Taliban an einigen Wählern ein Exempel statuiert. Wer mit blau gefärbtem Zeigefinger angetroffen wurde, das Zeichen für die Teilnahme an der Wahl, dem wurde der Finger abgehackt.