VW-Abgasskandal Null Euro Schadenersatz?

Nach dem Grundsatzurteil im Mai muss sich der BGH erneut mit dem VW-Abgasskandal beschäftigen. Denn obwohl der Autobauer Vergleiche ankündigte, könnten einige Kunden leer ausgehen.

Von Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion

Ein paar Grundsatzfragen hat der Bundesgerichtshof im Mai geklärt (Az. VI ZR 252/19). Seitdem steht fest: Volkswagen hat durch den Einbau der illegalen Abschalteinrichtung seine Kunden sittenwidrig geschädigt und muss deshalb Schadenersatz zahlen. Wieviel, das hängt auch davon ab, wieviel die Autos gefahren wurden.

Die Kunden müssen sich pro gefahrenen Kilometer einen bestimmten Cent-Betrag anrechnen lassen - der Anspruch auf Schadenersatz wird also entsprechend gekürzt. Wer viel mit seinem Auto gefahren ist, bekommt also weniger Geld. Bei manchen Kunden bleibt deshalb gar nichts mehr übrig. Über solch einen Fall verhandelt der Bundesgerichtshof am Dienstag (Az. VI ZR 354/19).