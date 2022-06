Reaktion auf Inflationsrate Vonovia hält Mieterhöhungen für nötig Stand: 01.06.2022 08:31 Uhr

Millionen deutscher Mieter müssen sich auf höhere Wohnkosten einstellen. Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia hat wegen der hohen Inflation deutliche Mieterhöhungen angekündigt.

Deutschland ist im europäischen Vergleich ein Land der Mieter. Der Statistikbehörde Eurostat zufolge lebt hierzulande nur rund jeder Zweite in den eigenen vier Wänden. Auf viele Mieter in der Bundesrepublik kommen nun harte Zeiten zu. Denn Deutschlands größte Immobilienfirma, der DAX-Konzern Vonovia, hält angesichts der hohen Inflationsraten deutlichere Mieterhöhungen für unausweichlich und stimmte die Mieter nun auf entsprechende Schritte ein.

"Inflation geht nicht an den Mieten vorbei"

"Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen", sagte Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch dem "Handelsblatt". Sonst würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. "Wir können nicht so tun, als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigeht. Das wird nicht klappen", sagte Buch weiter.

Die Inflationsrate in Deutschland war im Mai einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts zufolge auf 7,9 Prozent gestiegen. Inflationsraten auf dem nun erreichten Niveau hatte es im wiedervereinigten Deutschland bislang nicht gegeben. In den alten Bundesländern hatte die Inflationsrate ähnlich hohe Werte zuletzt im Winter 1973/1974 erreicht. Damals waren die Mineralölpreise infolge der ersten Ölkrise stark gestiegen.

Die durchschnittliche Miete bei Vonovia erhöhte sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Schnitt auf 7,40 Euro pro Quadratmeter - das waren 3,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Immobilienkonzern besitzt rund 565.000 Wohnungen, die meisten davon in Deutschland.

Unterschiedliche Einschätzung zu möglicher Preisblase

Die Bundesbank hatte unlängst vor Immobilienpreisblasen in großen Städten gewarnt. Wohnimmobilien seien um bis zu 40 Prozent überbewertet, so die Behörde. Überhitzungstendenzen auf den städtischen Immobilienmärkten vermag Vonovia-Chef Buch hingegen mit Blick auf die "normalen Mietwohnungsquartiere", welche die Vonovia im Bestand habe, nicht auszumachen.

Im Gegenteil: "Die Wohnungen in den Städten, die wir anbieten, werden uns aus den Händen gerissen. Von einer Blase ist da nichts zu spüren." Eine Nachfragelücke würde sich erst dann abzeichnen, wenn die Menschen nicht mehr in den Städten leben wollten, so Buch. Danach sehe es aber nicht aus.