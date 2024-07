Statistisches Bundesamt Deutsche reisen mehr ins Ausland als vor Pandemie Stand: 02.07.2024 11:49 Uhr

Die Deutschen machen wieder mehr Urlaub im In- und Ausland. Besonders beliebt sind dabei leicht erreichbare Ziele wie Österreich und Italien. Denn die Mehrheit nutzt immer noch das Auto, um ans Urlaubsziel zu gelangen.

Die Deutschen haben im vergangenen Jahr wieder mehr Urlaub im Ausland gemacht als vor der Corona-Pandemie. Sie buchten 102 Millionen Reisen ins Ausland, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies waren 18 Prozent mehr als 2022 und sogar drei Prozent mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Die beliebtesten Ziele für Reisen ins Ausland waren 2023, wie schon in den Vorjahren, Österreich, Italien, Spanien, die Niederlande und Frankreich.

Auch die Zahl der Inlandsreisen stieg 2023 binnen Jahresfrist um zehn Prozent auf 149 Millionen, lag aber noch acht Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Insgesamt unternahmen Reisende aus Deutschland damit 251 Millionen Privat- und Geschäftsreisen mit mindestens einer Übernachtung im In- oder Ausland. Das war ein Plus von 13 Prozent zum Vorjahr, aber vier Prozent weniger als 2019.

Bahnreisen werden beliebter

Besonders häufig reisen die Deutschen aus privaten Gründen: 2023 gab es 216 Millionen private Reisen und damit 13 Prozent mehr als 2022 und nur ein Prozent weniger als im Vorkrisenjahr 2019. Die Zahl der Geschäftsreisen stieg zum Vorjahr um 14 Prozent auf 34 Millionen. Sie lag allerdings noch um 16 Prozent niedriger als 2019. "Dies deutet darauf hin, dass viele Geschäftstermine auch nach der Pandemie weiter virtuell stattfinden und dadurch auf Geschäftsreisen zunehmend verzichtet wird", erläuterte das Statistikamt.

Am häufigsten machen die Deutschen nach wie vor mit dem eigenen Auto Urlaub. Dieses bleibt mit 58 Prozent immer noch das am häufigsten verwendete Verkehrsmittel. Zugleich wurde das Flugzeug etwas häufiger genutzt: Der Anteil der Flugreisen erreichte fast Vor-Corona-Werte. Er stieg auf 16 Prozent im vergangenen Jahr. Bahnreisen lagen 2023 mit einem Anteil von 19 Prozent über dem Niveau von 2019.

Mehr Direktverbindungen möglich

Um die Zahl der Bahnreisen weiter zu erhöhen, müssten aber noch mehr direkte Verbindungen geschaffen werden. So sind etwa europäische Städte nach einer Analyse der Umweltorganisation Greenpeace viel besser mit dem Flugzeug als mit der Bahn verbunden. So fehlen besonders auf viel bereisten Strecken wie Paris-Rom, Madrid-Paris oder London-Berlin direkte Zugverbindungen. Mit jeweils mehr als einer Million Passagieren pro Jahr gehörten diese stattdessen zu den meistgenutzten Flugstrecken in Europa.

Greenpeace hat Zug- und Flugverbindungen zwischen 45 europäischen Großstädten in Europa verglichen und das Potenzial für bessere Direktzüge analysiert. Von allen 990 Strecken zwischen den Städten können demnach nur zwölf Prozent mit Direktzügen zurückgelegt werden. Dabei wäre es alleine mit bestehender Infrastruktur möglich, in Europa 305 neue direkte Zugverbindungen zwischen Städten zu schaffen, heißt es in einer neuen Greenpeace-Studie.