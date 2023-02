Nach IT-Chaos in Frankfurt Flugverkehr wieder angelaufen Stand: 16.02.2023 07:14 Uhr

Nach dem Flughafen-Chaos am Mittwoch läuft der Flugverkehr der Lufthansa inzwischen wieder normal. Weil bei Bauarbeiten der Bahn Kabel beschädigt wurden, war das IT-System der Airline ausgefallen, viele Flüge mussten ausfallen.

Nach dem durch eine Bauarbeitenpanne in Frankfurt entstandenen Flugchaos bei der Lufthansa hat sich der Luftverkehr der Airline am Morgen normalisiert. Das teilte eine Sprecherin der Fluggesellschaft mit. Ausfälle oder Verspätungen von Flügen seien derzeit nicht bekannt.

Bauarbeiten der Bahn verursachten Probleme

Die Lufthansa-Probleme am Mittwoch waren nach Unternehmensangaben durch Bauarbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt/Main ausgelöst worden. Dabei wurden der Deutschen Telekom zufolge bereits am Dienstag vier Glasfaserkabel von einem Bagger durchtrennt. Seit Mittwochmorgen waren in Frankfurt die Computersysteme der Lufthansa ausgefallen. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen.

Die Flugsicherung sperrte Frankfurt für Landungen, damit das Drehkreuz nicht mit Maschinen voll läuft. Flüge würden etwa nach Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet, sagte ein Sprecher der Flugsicherung.

Kurz darauf sagte die Lufthansa sämtliche Starts in Frankfurt ab. Tausende Passagiere mit Verbindungen über das Drehkreuz Frankfurt waren infolge des Kabelschadens von Verspätungen und Ausfällen betroffen. Der Frankfurter Flughafen war am frühen Mittwochnachmittag für Landungen wieder freigegeben worden.