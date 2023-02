Lufthansa Flugbetrieb wegen IT-Problemen gestört Stand: 15.02.2023 12:33 Uhr

Tausende Passagiere müssen wegen einer globalen IT-Panne bei der Lufthansa Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. In Frankfurt wurden alle Verbindungen des Unternehmens abgesagt. Die Ursache für die Störung ist offenbar gefunden.

Die Lufthansa und ihre Tochter-Airlines kämpfen mit massiven Technikproblemen. Grund ist ein Ausfall der Computersysteme. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. Betroffen ist unter anderem das System für das Boarding.

Die Auswirkungen sind vor allem am Drehkreuz Frankfurt zu spüren. An den anderen Konzern-Drehkreuzen laufe der Betrieb weitgehend normal, erklärte ein Unternehmenssprecher. So sei in Zürich nur ein Flug gestrichen worden, und zwar der nach Frankfurt. Es sei nicht richtig, dass weltweit alle Flüge abgesagt worden seien. Dennoch dürften Tausende Passagiere mit Verspätungen und Ausfällen konfrontiert sein. Wie viele Flüge betroffen sind, ist noch unklar.

Wegen der Störung leitet die Deutsche Flugsicherung Flugzeuge nicht mehr zum Flughafen Frankfurt. Damit soll verhindert werden, dass das Drehkreuz vollläuft, sagte ein Sprecher der Flugsicherung. Die Maschinen werden vorübergehend auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet.

Nach Angaben des Flughafenbetreibers in Frankfurt kann es zu Streichungen von Flügen aller Airlines nach Frankfurt kommen. Vom größten deutschen Flughafen waren am Mittwoch rund 500 Ankünfte geplant. Abflüge seien nicht betroffen - nur die von Lufthansa sind gestoppt. Für das zweite Lufthansa-Drehkreuz München gab es zunächst keine Sperrung für ankommende Flieger. Bei länger anhaltenden Problemen sei dies aber ein Option. Die Lufthansa stoppte zudem alle Abflüge aus Frankfurt.

Grund könnten Telekom-Bauarbeiten sein

Als Ursache für die IT-Probleme nannte die Lufthansa Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaserkabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein. Laut Informationen des Hessischen Rundfunks erfasste die Telekom-Störung den Großraum Frankfurt mit Schwerpunkten im Norden. Der Flughafen liegt im Westen der Main-Metropole. Die Reparatur dürfte laut Telekom bis zum Nachmittag dauern.

Die Lufthansa hat derweil offenbar zahlreiche Flüge abgesagt. Die dpa spricht von allen innerdeutschen Verbindungen. In Frankfurt und München stauten sich Passagiere und Flugzeuge.

Passagiere sollen auf Bahn umsteigen

Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die unseren Fluggästen dadurch entstehen", erklärte das Unternehmen. Die Passagiere wurden gebeten, auf die Bahn umzusteigen. Die empfiehlt online nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen.

Zur Lufthansa Gruppe gehören auch Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International und Eurowings.