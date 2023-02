IT-Panne bei der Lufthansa Flugbetrieb stabilisiert sich langsam wieder Stand: 15.02.2023 14:54 Uhr

Die Ursache für den IT-Ausfall bei der Lufthansa ist gefunden - doch die Folgen dürften die Passagiere noch länger spüren. In Frankfurt fielen Dutzende Flüge aus, auch weil zwischenzeitlich keine Landungen möglich waren.

Am Flughafen Frankfurt am Main normalisiert sich der Flugbetrieb nach Angaben des Betreibers Fraport und der Deutschen Flugsicherung (DFS) nach der massiven Störung durch den IT-Ausfall bei der Lufthansa allmählich. Seit 13.20 Uhr seien wieder 40 Anflüge pro Stunde möglich, das sei nah am derzeitigen Normalbetrieb, erklärte eine Sprecherin der DFS. Bis zum Mittag gab es Fraport zufolge mehr als 200 Flugstreichungen. Davon seien mehr als die Hälfte Ankünfte gewesen.

Nach dem großen IT-Ausfall bei der Lufthansa und ihren Tochter-Airlines rechnet der Konzern damit, dass der Betrieb der Computersysteme voraussichtlich bis zum Nachmittag wiederhergestellt werden könnte, sagte ein Sprecher.

Der Ausfall der IT-Systeme wurde nach Lufthansa-Angaben durch Bauarbeiten an einer Bahntrasse in Frankfurt am Main verursacht. Ein Bagger mit einem Erdbohrer habe dort am späten Dienstagnachmittag Glasfaserleitungen in einer Tiefe von fünf Metern durchtrennt, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Telekom. Wann die Arbeiten beendet würden, sei noch offen. Es wurde erwartet, dass sich die Situation im Laufe des Tages deutlich verbessern dürfte.

Landungen in Frankfurt wieder möglich

Der Ausfall wirkte sich vor allem auf das größte deutsche Drehkreuz Frankfurt am Main aus. Die Lufthansa strich alle Abflüge. Weil dadurch alle Parkpositionen besetzt waren, entschied die Deutsche Flugsicherung (DFS) zwischenzeitlich auf Anraten des Flughafenbetreibers Fraport, ankommende Flieger umzuleiten - nach Nürnberg, Köln oder Düsseldorf. In Frankfurt am Main waren am Mittwoch rund 500 Ankünfte geplant. Abflüge waren nicht betroffen.

Tausende Passagiere betroffen

Tausende Passagiere sind nun mit Flugverspätungen und Ausfälle konfrontiert. Auch an den Flughäfen München, Nürnberg und Berlin waren die Folgen zu spüren. Wie die Sprecherin von Lufthansa München dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, kommt es derzeit vereinzelt zu Flugausfällen und Verspätungen am Erdinger Moos. "Fluggäste werden gebeten, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und sich möglichst früh vor Abflug am Check-in-Schalter einzufinden", hieß es vom Flughafen München.

Am Flughafen Berlin-Brandenburg in Schönefeld BER wurden laut Webseite je drei Flüge von und nach Frankfurt gestrichen. Im Laufe des Nachmittags könne es noch zu Verspätungen kommen, sagte eine Flughafensprecherin dem RBB. Auch hier wurde den Passagieren von Flügen der Lufthansa-Gruppe geraten, sich vorab zu informieren.

Vor allem am Frankfurter Flughafen stauen sich seit dem Morgen Passagiere. Die Fluggäste waren am Morgen auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Betroffen sind aber auch Passagiere in Hamburg, Nürnberg, Köln und Düsseldorf.

Zur Lufthansa gehören auch Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International sowie Eurowings. Fraport rät Passagieren der Lufthansa und ihrer Partner, sich zunächst auf den Hotlines und Serviceportalen der Gesellschaften zu informieren, bevor sie zum Flughafen fahren. Die Deutsche Bahn empfahl Passagieren, die auf die Schiene umsteigen wollen, online nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen.

Schon am Freitag drohen weitere Einschränkungen im Flugverkehr. Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.