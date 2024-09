Teils Preisverdopplung Viele Internettarife nach 24 Monaten teurer Stand: 23.09.2024 09:47 Uhr

Erst Zuckerbrot, dann Peitsche: Die meisten Internettarife werden nach zwei Jahren sprunghaft teurer, hat das Vergleichsportal Verivox ermittelt.

Die meisten Internettarife verteuern sich nach 24 Monaten Laufzeit deutlich. Das hat eine Untersuchung von Verivox ergeben. Dann fielen die Preisvorteile für Neukunden weg und Rabattaktionen aus dem Vertragsabschluss liefen aus, so das Vergleichsportal. Im Schnitt erhöhe sich der Monatsbetrag um 53 Prozent, bei mehr als 40 der 266 untersuchten Tarife verdoppele er sich.

"Die meisten Anbieter kalkulieren damit, dass ein großer Teil der Kunden die höheren Kosten hinnimmt - und nicht in jedem Fall auch tatsächlich bemerkt", erklärte Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. Dabei werde die veränderte Preisstruktur im Markt nicht einheitlich abgebildet. Rabatte und Vergünstigungen würden zu verschiedenen Zeitpunkten und auf unterschiedlichen Wegen gewährt.

Weiter steigende Preise erwartet

Das Vergleichsportal hat 266 Internettarife von 15 verschiedenen deutschen Internetanbietern verglichen, die mehr als 90 Prozent des Marktes abdecken. Die Preissprünge betreffen alle Tarifklassen - von 16-Megabit-Basistarifen bis zu schnellen Glasfaserleitungen.

Der Markt für Internettarife ist in den letzten eineinhalb Jahren in Bewegung geraten. "Es ist mit weiter steigenden Preisen zu rechnen. Die großen Investitionen in den Netzausbau - sowohl für die Glasfaserinfrastruktur als auch zur Umsetzung der geplanten höheren Mindestbandbreiten - werden vermutlich zu neuen Preisanpassungen führen", sagte Schamberg.

Wechsel verspricht mehr Leistung

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit können Internettarife monatlich gekündigt werden. Ein Wechsel bringt dann laut Verivox nicht nur eine deutliche Ersparnis, sondern häufig auch mehr Leistung: "Vielfach bekommen Kunden, die aus einem alten Internetvertrag herauswechseln, zum selben Preis heute die doppelte Surf-Geschwindigkeit."