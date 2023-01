Brennende Batterien Sind E-Autos ein Sicherheitsrisiko? Stand: 23.01.2023 12:50 Uhr

Ein Jahr nach dem schweren Schiffsunglück vor den Azoren stoppt eine Reederei den Transport von Elektro-Autos. Wie gefährlich ist der Transport von E-Autos auf hoher See?

Von Lilli-Marie Hiltscher, tagesschau.de

Vor rund einem Jahr sank die "Felicity Ace" vor der Küste der Azoren. Geladen hatte sie tausende Luxusfahrzeuge, die auf dem Weg nach Amerika waren. Darunter auch Elektrofahrzeuge. Doch nun liegen die Luxusautos auf dem Grund des Atlantiks, statt über Amerikas Straßen zu fahren, weil vermutlich die Lithium-Ionen-Batterien der E-Autos an Bord Feuer fingen. Genau ermitteln ließ sich die Brandursache nicht.

HR Logo Lilli Hiltscher

Die norwegische Reederei Havila Kystruten hat aus dem Unglück nun Konsequenzen gezogen: Als vermutlich erste Reederei weltweit stoppt sie den Transport von E-Autos auf ihren Kreuzfahrtschiffen. Im FAQ der Reederei heißt es: "Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffautos sind an Bord verboten." Verbrenner werden von den Schiffen aber nach wie vor befördert.

Der Schiffsnachrichtendienst TradeWinds zitiert den Geschäftsführer der Havila Kystruten, Bent Martini, das Verbot sei das Ergebnis einer "Sicherheitsbewertung". Martini sagte dem Nachrichtendienst: "Ein möglicher Brand in Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffautos erfordert externe Rettungsmaßnahmen und kann Menschen an Bord und auf den Schiffen gefährden."

Brennender Frachter "Felicity Ace" – mit 1100 Porsche, 186 Bentleys und weiteren rund 2700 VW-Fahrzeugen an Bord Bild: picture alliance / AA

"An der Ausbildung hackt es"

Für Jochen Schäfer, den Geschäftsführer des Deutschen Feuerwehrverbandes, ist die Entscheidung der Reederei nicht nachvollziehbar: "Es gibt Systeme, wie Brände von E-Autos und Batterien auch an Bord eines Schiffes gut in den Griff zu bekommen sind." Allerdings müssten die Seeleute dafür entsprechend ausgebildet sind - "und daran hackt es", sagt der Fachmann im Gespräch mit tagesschau.de.

Seeleute sind zwar für die Bekämpfung von Bränden an Bord ausgebildet, "aber eben keine Berufsfeuerwehleute", so die Sprecherin des Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. "Außerdem können nicht wie an Land weitere Feuerwehrleute und zusätzliche Ausrüstung zum Brandort nachgeführt werden", ergänzt Christian Bubenzer von der Dienststelle Sicherheit.

Hier gibt es aus Sicht von Jochen Schäfer noch viel Nachholbedarf, den einige Reedereien auch bereits erkannt haben: "Wir arbeiten zum Beispiel mit der Meyer Werft zusammen, um die Brandbekämpfung speziell an Bord eines Schiffes zu erproben und Seeleute zu schulen." Denn: "Feuer an Bord zählt immer zu den gefährlichsten Vorkommnissen", sagt eine Sprecherin des Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) auf Anfrage von tagesschau.de.

Zeitaufwendige Löscharbeiten

Und die Löscharbeiten von Elektroautos sind vor allem zeitaufwendig, auch an Land: Ende Dezember legte ein mit E-Autos beladener LKW den Verkehr auf der A2 nahe Magdeburg stundenlang komplett lahm, nachdem er Feuer gefangen hatte. In der Nähe von Ulm brannte Mitte Januar ein Transporter, der Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge geladen hatte, eine Bundesstraße musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Der Grund für die lang andauernden Rettungsmaßnahmen: Auch nach dem Ablöschen können sich Batterien erneut entzünden, weshalb sie gekühlt werden müssen. "Bei Elektroautos empfehlen wir als Deutscher Feuerwehrverband, die Batterie auf 60 Grad Celsius herunterzukühlen", sagt Jochen Schäfer.

Die Schwierigkeit sei hier, an diese Batterien heranzukommen. "Die Batterien von E-Autos sind fest verbaut, damit sie bei Unfällen nicht aus der Verankerung rutschen." Deswegen müsse hier ein spezielles Training erfolgen, wie man im Ernstfall effektiv die Batterien löschen und kühlen kann.

Brände können leicht übergreifen

Ein besonderes Risiko stellt ein Brand dar, der im Inneren eines Schiffes entsteht: "Bei Bränden von E-Autos werden hochgiftige und ätzende Gase, vor allem Flusssäure und Phosphorwasserstoff, freigesetzt, was gerade in geschlossenen Ladedecks von Fähren besonders gefährlich ist", sagt Christian Bubenzer von der Dienststelle Sicherheit: "Und das Löschen von Batteriebränden kann bis zu 24 Stunden dauern." Das allerdings könne die Stabilität des Schiffes beeinträchtigen, wenn zu viel Löschwasser verwendet wird.

Hinzu kommt, dass die Fahrzeuge, die an Bord eines Schiffes transportiert werden, oft eng aneinander geparkt sind, um Platz zu sparen. "Das erschwert aber die Erreichbarkeit von E-Autos für die Brandbekämpfung", sagt Bubenzer. Und mache es zudem wahrscheinlich, dass der Brand auf umstehende Fahrzeuge übergreift.

Sicherheitsvorgaben für Batterien

Damit es aber gar nicht erst soweit kommt, arbeitet man bei der International Maritime Organization, kurz IMO, an Möglichkeiten, wie Brände auf Schiffen möglichst frühzeitig erkannt werden können: "Als Reaktion auf die zunehmende Zahl von Zwischenfällen mit Bränden, die auf die Beförderung von Fahrzeugen mit alternativen Energien zurückzuführen sind, hat der Schiffssicherheitsausschuss (MSC) im April 2022 einen Vorschlag zur Bewertung der Angemessenheit von Brandschutz-, Detektions- und Löschvorkehrungen in Fahrzeug-Räumen vorgelegt, um das Brandrisiko von Schiffen zu verringern." Ab dem kommenden Jahr werde sich der Sicherheitsausschuss mit dem Thema beschäftigen, teilte eine Sprecherin auf Anfrage der tagesschau.de mit.

Um das Risiko beim Transport zu minimieren, gibt es bereits jetzt einige Sicherheitsvorgaben, erklärt Christian Bubenzer von der Dienststelle Sicherheit auf Anfrage von tagesschau.de: "Dazu gehören zum Beispiel gesonderte Stellplätze auf den Ladedecks für E-Autos." Außerdem gibt es laut Bubenzer im "International Maritime Code for Dangerous Goods" (IMDG-Code) "spezielle Sicherheitsvorgaben und Prüfstandards für Lithiumbatterien."

"Völlig falsches Signal"

Allerdings betont der Fachmann Schäfer auch, dass der Transport von Lithium-Ionen-Batterien nicht riskanter sei als der Transport von Verbrennern. Darum hält er ein Transportverbot an Bord der Havila Reederei-Schiffe für das "völlig falsche Signal".

Zumal die Kreuzer der Reederei selbst große Batterien an Bord haben, um emissionsfrei fahren zu können. Diese sind laut der Reederei in feuerfesten, isolierten Räumen verbaut.

Keine vergleichbaren Pläne in Deutschland

Der bessere Weg, mit der drohenden Gefahr brennenden E-Autos umzugehen, ist aus seiner Sicht die richtige Ausbildung der Crew, damit die im Ernstfall gut agieren kann.

Bislang ist beim Verband Deutscher Reeder nicht bekannt, dass deutsche Reedereien ähnliche Pläne verfolgen wie die norwegische Havila Kystruten. Denn auch eine erhöhte Anzahl von Schiffsbränden, die durch E-Autos verursacht wurden, sind dem Deutschen Reedereiverband nicht bekannt. Vielleicht bleibt die Havila Kystruten also die Ausnahme.