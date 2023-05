Streit mit Ex-Regierungschef Georgiens Credit Suisse zu hohem Schadenersatz verurteilt Stand: 26.05.2023 12:37 Uhr

Die Großbank Credit Suisse ist erneut zu hohen Schadenersatz-Zahlungen an den georgischen Milliardär Bidzina Ivanishvili verurteilt worden. Bereits auf den Bermudas hatte der frühere Regierungschef vor Gericht gewonnen.

Im Fall des ehemaligen georgischen Premierministers Bidsina Iwanischwili hat das Internationale Handelsgericht in Singapur bei der Credit Suisse Pflichtverletzungen festgestellt. Wegen Fehler der Schweizer Großbank habe Iwanischwili 926 Millionen Dollar verloren, heißt es in dem heute veröffentlichten Urteil. Credit Suisse sei verpflichtet, dem Milliardär den Schaden zu ersetzen.

Vor der Übernahme Hohe Geldabflüsse bei der Credit Suisse Die Credit Suisse hat vor der Übernahme durch die UBS weiter mit Milliardenabflüssen zu kämpfen. mehr

Credit Suisse will gegen das Urteil vorgehen

Der Betrag müsse im Rahmen eines Vergleichs aber noch um 79,4 Millionen Dollar verringert werden. Gleichzeitig müssten auch die in einem parallelen Verfahren auf den Bermudas festgelegten Beträge in die Berechnung einbezogen werden, damit es nicht zu doppelten Forderungen komme, so das Gericht.

Credit Suisse will das Urteil anfechten. Die Schweizer Bank bezeichnete das Urteil gegen ihre Tochtergesellschaft in einer ersten Reaktion als "falsch". Es werfe "weitreichende Rechtsfragen auf". Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig und könne angefochten werden, was die Credit Suisse Trust Limited "mit Nachdruck" zu tun gedenke.

Schweizer Großbankenfusion Notfallrettung mit Risiken Ein Bankenbeben ist durch die Rettung der Credit Suisse vorerst abgewendet. Doch die Fusion birgt Risiken. mehr

Ehemaliger Berater hatte Kunden betrogen

Der Rechtsstreit zwischen Iwanischwili und der Bank dauert schon seit Jahren Der ehemalige georgische Regierungschef und Milliardär war von 2005 bis 2015 Kunde bei Credit Suisse und hatte hohe Summen seines Vermögens über das Geldhaus investiert. Früheren Angaben zufolge verlor er wegen des Verhaltens seines betrügerischen Genfer Kundenberaters Patrice Lescaudron 1,27 Milliarden Dollar. Dieser hatte über einen Zeitraum von acht Jahren die Unterschriften ehemaliger Kunden, darunter auch Iwanischwili, gefälscht.

2015 war der Berater bei der Credit Suisse entlassen worden. 2018 wurde Lescaudron von einem Schweizer Gericht zu fünf Jahren Gefängnis und zur Zahlung von 130 Millionen Dollar verurteilt. Er gab auch zu, sich auftürmende Verluste verheimlicht und selbst Dutzende von Millionen Franken eingestrichen zu haben. Die Bank wurde in dem Verfahren als Geschädigte eingestuft. Im Sommer 2020 nahm sich Lescaudron das Leben.

Iwanischwili hatte Credit Suisse bereits auf den Bermudas verklagt, wo ebenfalls ein Teil seines Vermögens verwahrt wurde. Das dortige Gericht war Ende März zum Schluss gekommen, dass der ehemalige Berater von der Bank zu wenig kontrolliert worden war. Es verurteilte die Großbank zur Zahlung einer Schadenersatzsumme in Höhe von 607 Millionen Dollar. Credit Suisse hatte auch gegen dieses Urteil Berufung eingelegt.