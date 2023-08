Taiwanischer Chiphersteller TSMC beschließt Bau von Fabrik in Dresden Stand: 08.08.2023 13:07 Uhr

Der Chipkonzern TSMC will in Dresden eine Halbleiterfabrik errichten. Das Werk solle gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP gebaut werden, teilte das Unternehmen mit. Geplant sind Investitionen von mehr als zehn Milliarden Euro.

Der taiwanische Chiphersteller TSMC will gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP eine neue Chipfabrik in Dresden bauen. Das Führungsgremium habe grünes Licht gegeben, kündigte TSMC nach einer Vorstandssitzung an.

Bosch, Infineon und NXP sollen jeweils zehn Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, TSMC kommt demnach auf 70 Prozent.

Der Mitteilung zufolge sollen etwa 2000 Jobs geschaffen werden. Der Spatenstich ist in der zweiten Jahreshälfte 2024 geplant. Der Produktionsstart wird für 2027 angestrebt.

Genaue Investitionshöhe noch unklar

Gemeinsam wollten die Unternehmen mehr als zehn Milliarden Euro investieren, erklärten sie. "Ziel ist es, eine moderne 300-Millimeter-Fabrik zur Halbleiterfertigung aufzubauen, um den zukünftigen Kapazitätsbedarf der schnell wachsenden Automobil- und Industriesektoren decken zu können." Die endgültige Höhe der Investition werde entschieden, wenn es Klarheit über die staatliche Förderung des Projekts gebe.

Dem "Handelsblatt" zufolge hat der Bund zugesagt, den Fabrikbau von TSMC mit fünf Milliarden Euro zu unterstützen - und zwar aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes. Die endgültige Entscheidung über die Förderung muss die EU-Kommission treffen.

Milliardensummen für Ansiedlung von Fabriken

Erst im Mai hatte der deutsche Konzern Infineon mit dem Bau einer fünf Milliarden Euro teuren Chipfabrik in Dresden begonnen. Auch Bosch und das US-Unternehmen Globalfoundries unterhalten große Werke in Dresden. TSMC ist der größte Chipauftragsfertiger der Welt.

Die Bundesregierung unterstützt die Ansiedlung von Halbleiterfabriken mit Milliardensummen. So soll Intel in Magdeburg bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 30 Milliarden Euro für einen neuen Standort fast zehn Milliarden vom Staat erhalten. Infineon strebt für den Ausbau seines Dresdner Werkes eine staatliche Förderung von einer Milliarde Euro an.

Landesregierung: "Gute Nachricht"

Die sächsische Regierung begrüßte die TSMC-Entscheidung als "gute Nachricht". Zusammen mit der Entscheidung von Intel für Magdeburg und der Erweiterung von Infineon in Dresden werde diese Ansiedlung der regionalen Entwicklung in Mitteldeutschland einen gewaltigen Schub verleihen, erklärte Sachsens Minister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt.

Profitieren werde die gesamte europäische Wirtschaft, so der CDU-Politiker. Europa müsse unabhängiger werden von außereuropäischen Zulieferern.