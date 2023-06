Für Chipfabrik in Magdeburg Fast zehn Milliarden Euro Subventionen für Intel Stand: 19.06.2023 14:13 Uhr

Der Bund will den Bau der Intel-Chipfabrik in Magdeburg offenbar viel stärker staatlich fördern als zunächst geplant. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der US-Konzern 9,9 Milliarden Euro erhalten.

Die Bundesregierung will übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Sachsen-Anhalt mit 9,9 Milliarden Euro unterstützen. Demnach investiert Intel in Magdeburg einschließlich staatlicher Hilfen rund 30 Milliarden Euro. Insgesamt verdoppele Intel seine Investitionen nahezu, zitiert die Nachrichtenagentur dpa aus Regierungskreisen. Die Aufstockung der staatlichen Hilfen müsse von der EU-Kommission allerdings noch genehmigt werden, berichtet die Agentur weiter.

Bis zuletzt war um die Höhe der Subventionen für dieses Projekt gerungen worden. Intel hatte auf gestiegene Kosten verwiesen. Ursprünglich hatte der Bund 6,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Von der Regierung gab es zunächst keine Bestätigung des Subventionsvolumens.

Ein Fototermin mit dem Bundeskanzler

Der Vertrag wird durch Vertreter der Bundesregierung und des Unternehmens unterzeichnet. Die Bundesregierung lud darüber hinaus zu einem Fototermin anlässlich der Unterzeichnung im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz und Intel-Chef Pat Gelsinger ein.

Intel ist weltweit auf Expansionskurs: In den vergangenen Tagen kündigte der Konzern den Bau eines 25 Milliarden Dollar schweren Werks in Israel an. Gleichzeitig soll in Polen für 4,6 Milliarden Dollar eine Test- und Montageanlage entstehen. Auch in den USA wird Intel staatlich subventioniert neue Chipfabriken errichten.

Fördermilliarden für Intel "fragwürdig"

Subventionen sind zweckgebundene staatliche Beihilfen, die nicht an direkte Gegenleistungen gebunden sind. Sie können an andere Staaten, Wirtschaftszweige, Unternehmen und an private Haushalte geleistet werden. Subventionen können direkt als Finanzhilfe gezahlt werden, oder in Form von steuerlichen Vergünstigungen gewährt werden.

Die deutsche Subventionszahlung an Intel sorgt nicht nur für Begeisterung: Sie ist nach Einschätzung von Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC, ein schöner Geldregen für das kriselnde Unternehmen und eine Transferleistung vom Steuerzahler zu den Aktionären.

Auch Ifo-Präsident Clemens Fuest hält die milliardenschweren Subventionen für die Ansiedlung einer Fabrik des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg für "fragwürdig". "Lieferrisiken gibt es bei vielen Produkten, das gehört zum normalen Geschäftsleben", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters angesichts der Halbleiteroffensive der EU. "Absicherung dagegen ist primär Aufgabe der Unternehmen, nicht des Staates", führt Fuest weiter aus.

Was wird Intel herstellen?

Die Fördersumme sei eine sehr hohe Versicherungsprämie. Zudem gebe es Alternativen zu heimischer Produktion wie etwa Diversifizierung der Lieferanten, Lagerhaltung und Recycling. "Darüber hinaus ist nicht klar, was eigentlich genau in Magdeburg produziert wird, ob es die Chips sind, die Deutschland oder Europa brauchen, und an wen diese Chips im Krisenfall geliefert werden", kritisierte Fuest.

Auch Reint E. Gropp, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung (IWH) in Halle, kritisierte in Plusminus die milliardenschweren Subventionen für Intel. Er warnt davor, Global Playern Milliardensummen aus Steuergeldern zu geben. Intel habe schließlich im vergangenen Jahr noch acht Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Auch aus strategischer Sicht sei diese massive Subventionierung fragwürdig.

Nie wieder Halbleitermangel?

Für die EU und die nationalen europäischen Regierungen ist das Thema Chipherstellung von hoher strategischer Bedeutung, da Mikrochips für zentrale industrielle Wertschöpfungsketten unverzichtbar sind. Ziel ist es, angesichts der breiten Verwendung in nahezu sämtlichen Wirtschaftsbereichen eine größere Unabhängigkeit von globalen Lieferketten zu erreichen.

Auch vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und ökonomischen Spannungen zwischen China und den USA wird eine größere Unabhängigkeit von asiatischen Herstellern angestrebt. Aktuell kommen 75 bis 80 Prozent der weltweit produzierten Chips aus Asien. Ziel der EU ist es, bis 2030 rund 20 Prozent der globalen Produktion in Europa anzusiedeln, das wäre etwa doppelt so viel wie jetzt.

Die Subventionssumme, die Intel für den Bau der Chipfabrik zur Verfügung gestellt wird, erscheint hoch, vergleicht man sie mit anderen Förderprogrammen der EU oder den USA. Neben den Subventionspraktiken der einzelnen Staaten hat die EU mit dem "European Chips Act" ein 43 Milliarden Euro schweres Paket geschnürt, finanziert aus dem EU-Haushalt und der Privatwirtschaft. Die US-Regierung stellt 53 Milliarden US-Dollar im Rahmen des Chips Act bereit.