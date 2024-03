Instagram wächst schneller Hat TikTok den Zenit überschritten? Stand: 08.03.2024 14:10 Uhr

Der Siegeszug der chinesischen Kurzvideo-Plattform TikTok scheint ins Stocken zu geraten. Im vergangenen Jahr war Instagram beim Download neuer Apps und der Wachstumsgeschwindigkeit deutlich erfolgreicher.

Ist die Erfolgsserie der chinesischen Videoplattform TikTok beendet? Instagram zog im vergangenen Jahr an TikTok vorbei - sowohl was die Wachstumsgeschwindigkeit als auch was die Zahl der Downloads betrifft. Das berichtet die "Financial Times" (FT), die aus einer aktuellen Marktanalyse des Markt- und Datenanalysten Sensor Tower zitiert.

Demnach sei die Gesamtzahl der App-Downloads von Instagram im Jahr 2023 verglichen mit dem Vorjahr um 20 Prozent auf 768 Millionen gestiegen, hat das Marktforschungsunternehmen ermittelt. Damit sei die Instagram-App die am häufigsten heruntergeladene App der Welt. Die Downloads von TikTok stiegen im gleichen Zeitraum nur um vier Prozent auf 733 Millionen. Das könnte darauf hindeuten, dass TikTok den Zenit des Wachstums erreicht hat.

Hat Instagram erfolgreich TikTok kopiert?

Der Erfolg hängt laut FT damit zusammen, dass Instagram, ähnlich wie TikTok, mittlerweile auf Kurzvideos, sogenannte Reels, setzt, und damit das Rezept des chinesischen Rivalen kopiert. "Instagram hat TikTok in den letzten Jahren bei der Akzeptanz übertroffen, was auf die Popularität seiner Reels-Funktion zusammen mit älteren Social-Media-Features und -Funktionen zurückzuführen ist", zitiert die FT Abraham Yousef, Senior Insights Manager bei Sensor Tower.

Mark Shmulik, Experte bei der Investmentgesellschaft Bernstein, erklärt gegenüber der FT, Instagram habe bestehende Nutzerinnen und Nutzer durch sein Angebot im Segment Kurzvideos erfolgreich in seiner App gehalten. Das bedeute, dass es für die nächste Gruppe potenzieller TikTok-Nutzer keinen Anreiz gebe, Instagram zu verlassen.

Shmulik ergänzte, dass es auch Influencerinnen und Influencer zunehmend auf Instagram setzen würden, denn dort könnten Content-Ersteller ihre Inhalte besser monetarisieren.

Der Instagram-Mutterkonzern Meta ist Statista-Angaben zufolge in der Rangfolge der erfolgreichsten Sozialen Netzwerke und Messengerdienste ausgesprochen erfolgreich. Nach Anzahl der monatlich aktiven Nutzer im Januar lag Facebook mit rund 3,05 Milliarden mit weitem Abstand vor YouTube mit 2,5 Milliarden an der Spitze.

Dahinter folgen mit jeweils 2 Milliarden Nutzen die Meta-Töchter Instagram und WhatsApp. Auf Rang sechs liegt TikTok mit knapp 1,6 Milliarden.

TikTok ist die einzige auch im Westen erfolgreiche Online-Plattform, die nicht aus den USA stammt. Vor allem in den USA, aber auch in Europa gibt es die Sorge, die App könne zum Sammeln von Informationen über Nutzer durch chinesische Behörden missbraucht werden. Regierungen mehrerer Länder sowie die EU-Kommission untersagten deshalb die Nutzung von TikTok auf Diensthandys.

Wem gehört ByteDance?

US-Politiker debattieren deshalb über ein mögliches TikTok-Verbot. Im US-Abgeordnetenhaus arbeiten Republikaner und Demokraten gemeinsam an einem Gesetzentwurf, der dem TikTok-Eigentümerkonzern ByteDance knapp sechs Monate Zeit geben würde, die Kontrolle über die populäre App abzugeben. Ansonsten droht TikTok die Verbannung aus den App-Stores in den USA. Der Dienst hat dort nach eigenen Angaben 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.

TikTok weist Bedenken zurück und betont, man sehe sich nicht als Tochter eines chinesischen Unternehmens. ByteDance sei zu 60 Prozent im Besitz westlicher Investoren. Der Firmensitz liege auf den Cayman-Inseln in der Karibik. Kritiker kontern, dass die chinesischen Gründer bei einem Anteil von 20 Prozent die Kontrolle dank höherer Stimmrechte hielten und ByteDance eine große Zentrale in Peking habe.