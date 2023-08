"Hackney Diamonds" Gerüchte um neues Rolling Stones-Album Stand: 23.08.2023 17:02 Uhr

Mit einer Anzeige in einer Londoner Lokalzeitung haben die Rolling Stones Spekulationen über ein neues Album angeheizt. Es wäre ihr erstes Album mit eigenen Songs seit "A Bigger Bang" von 2005.

Eine Anzeige für das fiktive Glasreparaturunternehmen "Hackney Diamonds" in der Londoner Lokalzeitung "Hackney Gazette" befeuert Gerüchte über ein neues Album der Rolling Stones. Denn die Anzeige in der "Hackney Gazette" spielt auf die Stones-Hits "Satisfaction", "Gimme Shelter" und "Shattered" an: "Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we'll fix your shattered windows." (Unser freundliches Team verspricht Ihnen Zufriedenheit. Wenn Sie Gimme Shelter sagen, werden wir Ihre zerschlagenen Fenster reparieren).

Mehrere Indizien in der Anzeige weisen auf die Stones hin, wie die BBC am heute berichtete: So ist der Punkt über dem "i" eine Mini-Version des berühmten Logos der Band - ein Mund mit herausgestreckter Zunge. Das angebliche Geschäft "Hackney Diamonds" wurde 1962 gegründet - im selben Jahr wie die Band. Schließlich ist der Name "Hackney Diamonds" in derselben Schriftart gehalten wie das Album "Some Girls" von 1978.

Immer wieder Ankündigungen

Zuletzt hatten die Stones immer wieder vage Andeutungen über ein neues Album gemacht - etwa, dass man mit dem neuen Schlagzeuger Steve Jordan "etwas auf die Beine stellen" wolle. Zudem war kürzlich berichtet worden, dass Ex-Bassist Bill Wyman und Ex-Beatle Paul McCartney mit den Stones im Studio gewesen sein sollen.

Sollten die Rolling Stones tatsächlich ein neues Album veröffentlichen, wäre es das erste Album der britischen Rockband um Frontman Mick Jagger (80) seit dem Tod des 2021 verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts. Das letzte Album der Band, "Blue & Lonesome", hatten die Stones 2016 veröffentlicht, und es war das erste Album der Band, das nur Coversongs enthielt.

In der ersten Woche verkaufte sich das Album 106.000 Mal und debütierte auf Platz 1 der britischen Albumcharts, der zweithöchsten Eröffnungsverkaufswoche für ein Album in Großbritannien im Jahr 2016. Neben Großbritannien und Deutschland schaffte es "Blue & Lonesome" auch in über einem Dutzend anderer Länder auf Platz eins der Albumcharts. Es wurde in mehreren Ländern mit Gold oder Platin ausgezeichnet.

98 Millionen US-Dollar

Finanziell hätten die Rolling Stones ein neues Album auf jeden Fall nicht mehr nötig: Nach Schätzungen des "Forbes"-Magazin verdienten die Stones allein 2022 98 Millionen US-Dollar mit ihrer Sixty-Tour. Zum 60-Jährigen Bestehen der Band - am 12. Juli 1962 traten sie im Marquee Club erstmals als The Rollin' Stones auf - tourten die Stones im Sommer vergangenen Jahres durch Europa und spielten unter anderem im Londoner Hyde Park. Zum Tourauftakt in Madrid kamen mehr als 50.000 Menschen.

Auch die anderen Touren der Stones waren Kassenschlager: 2021 machte die Band laut Schätzung der Fachzeitschrift "Pollstar" einen Umsatz von 115,5 Millionen US-Dollar und war damit sogar erfolgreicher als Künstler wie Harry Styles oder Guns N' Roses.

Letztes Album mit eigenen Songs von 2005

Kommt nun also der lang angekündigte Nachfolger für "A Bigger Bang" - das bislang letzte Album der Band mit eigenen Songs? 2005 wurde "A Bigger Bang" veröffentlicht und in den USA und Deutschland mit Platin und in Japan mit Gold ausgezeichnet.

Ob nun also ein neues Album veröffentlicht wird, dürfte sich sicher bald auflösen. Denn bei der Anzeige in der "Hackney Gazette" ist eine Londoner Telefonnummer als Kontakt angegeben. Ruft man dort an, ist folgende Ansage zu hören: "Willkommen bei Hackney Diamonds, Spezialisten der Glasreparatur. Wir öffnen Anfang September, Mare Street, E8. Registrieren Sie sich für einen Anruf unter www.hackneydiamonds.com."

In der Mare Street im Londoner Bezirk Hackney befindet sich unter anderem das Theater Hackney Empire - möglich also, dass die Stones dort Anfang September das erste Mal mit ihrem neuen Album auftreten werden. Und sicher mit einem großen Spektakel: Denn "Hackney Diamonds" ist laut der BBC ein lokaler Slangbegriff für Glassplitter auf dem Boden nach einem Raubüberfall.