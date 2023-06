Dank Künstlicher Intelligenz McCartney kündigt "letzten" Beatles-Song an Stand: 13.06.2023 11:59 Uhr

Ex-Beatle Paul McCartney will noch in diesem Jahr eine Komposition seines ehemaligen Bandkollegen John Lennon als "letzten" Beatles-Song veröffentlichen. Fertiggestellt wurde das Lied mithilfe Künstlicher Intelligenz.

Paul McCartney hat einen mithilfe von Künstlicher Intelligenz fertiggestellten "letzten" Beatles-Song angekündigt. Das Lied werde dieses Jahr veröffentlicht, sagte der Ex-Beatle, der am Sonntag 81 Jahre alt wird, dem BBC-Sender Radio 4 in einem Interview.

Dank Künstlicher Intelligenz (KI) sei es gelungen, eine alte Demoaufnahme des bereits 1980 verstorbenen John Lennon zu vollenden. McCartney nannte nicht den Titel des Liedes, die BBC vermutet jedoch, dass es sich um die Lennon-Komposition "Now and then" von 1978 handelt.

Song stammt wohl von einer Kassette Lennons

Das Tape mit dem Song sei McCartney laut BBC 1994 von Lennons Witwe Yoko Ono überreicht worden, Lennon habe die Kassette zusammen mit anderen Liedern kurz vor seinem Tod für McCartney zusammengestellt.

Zwei der Lieder auf dieser Kassette - "Free as a bird" und "Real love" - waren bereits in den 1990er-Jahren veröffentlicht worden. Eine Wiederaufnahme von "Now and then" soll damals am Veto von Ex-Beatles-Gitarrist George Harrison gescheitert sein.

Die Beatles gelten als erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Die vier Musiker aus der englischen Hafenstadt Liverpool nahmen unzählige bis heute weltbekannte Hits auf. 1970 löste sich die Band auf. Von den vier früheren Mitgliedern sind noch Paul McCartney und Ringo Starr am Leben.