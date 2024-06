Ferienzeit Wo Mietwagen diesen Sommer günstiger sind Stand: 12.06.2024 11:32 Uhr

Im kommenden Sommerurlaub wird es für viele Kunden von Mietwagen günstiger, ein Auto zu mieten. Besonders stark sind die Preise in Österreich gefallen. Wo ist es besonders günstig geworden und wo teurer?

In der Pandemie waren die Preise für Mietwagen aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Autohersteller für Kundinnen und Kunden stark gestiegen. Jetzt erhalten Autovermieter die Fahrzeuge für ihre Flotten aber wieder günstiger. Schon im vergangenen Jahr waren die Preise für Mietwagen in der Folge deutlich gefallen. Und der Trend hält auch diesen Sommer an.

Der Buchungsplattform Billiger-Mietwagen.de zufolge sind Leihwagen in diesem Sommer günstiger als noch im Vorjahr. Das Portal verglich dafür die Preise zwischen dem 15. Juli und dem 31. August in den am häufigsten gebuchten 20 Ländern und 40 Städten.

Wo sind die Preise am stärksten gefallen?

Am stärksten sind die Preise demnach in Österreich gefallen, von rund 76 Euro pro Tag im Sommer 2023 auf 56 Euro in diesem Sommer. In Irland fielen die Preise um durchschnittlich 22 Prozent von 75 auf 58 Euro.

Auch in Dänemark sind die Preise für Leihwagen gesunken, von 46 auf 37 Euro. Deutschland sei mit einem Preisrückgang um neun Prozent von rund 50 auf 46 Euro im Mittelfeld.

Zu den Städten, in denen Mietwagen diesen Sommer den größten Preisrückgang verzeichnet haben, zählen unter anderem Dublin, Helsinki, Edinburgh und Olbia in Italien.

Wo es teurer wurde

An einigen Orten wurde es dagegen dennoch teurer: So sind die Preise für Mietwagen in Norwegen gestiegen. Die Autovermieter verlangten dort schon voriges Jahr durchschnittlich 83 Euro pro Tag, in diesem Sommer sind es sogar 97 Euro. Südafrika bleibt zwar vergleichsweise günstig, diesen Sommer wird es dennoch teurer: Für Mietwagen müssen mit 46 Euro 19 Prozent mehr gezahlt werden.

Wo sind Mietwagen am günstigsten?

Am günstigsten im internationalen Mietwagenvergleich ist Polen mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 28 Euro. Dahinter folgen Dänemark und Spanien mit jeweils 37 Euro und 42 Euro. Portugal und Deutschland sind mit 45 und 46 Euro auf Platz vier und fünf.

Ein Sprecher von Billiger-mietwagen.de weist darauf hin, dass Sommer-Urlauber möglichst früh ihren Mietwagen buchen sollten. "Erfahrungsgemäß buchen viele Deutsche nach dem letzten Spiel ihrer Mannschaft im Turnier ihren Urlaub. Dann werden die Preise mit der Nachfrage schlagartig steigen."

Spanien und USA am beliebtesten

Schon im Januar hatte die Vergleichsplattform Check24 gemeldet, dass die Frühbucherpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher dieses Jahr 15 Prozent günstiger waren als noch 2023.

Die meisten Mietautos werden Check24 zufolge in den Sommerferien in Spanien gebucht. Auf Platz zwei und drei stehen die USA und Portugal. Und auch Großbritannien, Island und Norwegen erfahren größeren Zulauf.