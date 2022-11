Verbraucherpreise im Euroraum Inflationsrate sinkt auf 10,0 Prozent Stand: 30.11.2022 11:28 Uhr

Die Inflationsrate in der Eurozone ist im November erstmals seit vielen Monaten gesunken. Das dürfte den Druck auf die EZB, die Zinsen weiter kräftig zu erhöhen, etwas mildern.

Laut einer ersten Schätzung des Statistikamts Eurostat ist die Inflationsrate in der Eurozone auf 10,0 Prozent gesunken. Noch im Oktober hatte die Teuerung bei 10,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 10,4 Prozent gerechnet.

Energiepreise steigen nicht mehr ganz so stark

Einmal mehr fachten die Energiepreise auch im November die Inflation an - allerdings nicht mehr ganz so stark wie noch in den Vormonaten. Energie verteuerte sich binnen Jahresfrist um 34,9 Prozent nach 41,5 Prozent im Oktober.

Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak legten um 13,6 Prozent zu nach 13,1 Prozent im Oktober. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich wie im Oktober um 6,1 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen erhöhten sich im November um 4,2 Prozent nach 4,3 Prozent im Oktober.

Inflationsrate auch in Deutschland überraschend gesunken

Erst gestern hatte die überraschende Abschwächung der Inflationsrate in Deutschland für etwas Erleichterung gesorgt. Die Verbraucherpreise in der Bundesrepublik waren im November um 10,0 Prozent gestiegen nach 10,4 Prozent im Oktober. Es war der erste Rückgang im Vormonatsvergleich seit Juli gewesen.

Was macht die EZB?

Die frischen Inflationsdaten aus der Eurozone dürften den Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), die Zinsen weiter kräftig zu erhöhen, nun etwas mildern. Die EZB hinkt, was den Zinserhöhungszyklus anbelangt, allerdings weiterhin deutlich der US-Notenbank Fed hinterher. Nach langem Zögern stemmt sie sich erst seit Juli mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die rekordhohe Teuerung.

Der Leitzins im Euroraum, der jahrelang auf einem Rekordtief von null Prozent eingefroren war, liegt mittlerweile bei 2,0 Prozent. Die europäischen Währungshüter werden am 15. Dezember ihre letzte Zinsentscheidung in diesem Jahr bekannt geben. Die EZB strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent als Idealwert für die Eurozone an. Von diesem Ziel ist sie aktuell sehr weit entfernt.