Wirtschaftsminister Habeck "Putin setzt Energie als Waffe ein" Stand: 21.06.2022 18:46 Uhr

Wirtschaftsminister Habeck hat die Drosselung russischer Gaslieferungen als Angriff bezeichnet. Er mahnte zur Gegenwehr, warnte aber auch vor einer möglichen Wirtschaftskrise. Bundesnetzagentur und Industrie erarbeiten bereits Notfallpläne.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die durch Russland reduzierten Gaslieferungen als ökonomischen Angriff auf Deutschland gewertet. Das sei eine andere Dimension als bisher, sagte der Grünen-Politiker beim "Tag der Industrie" des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Das Muster sei erkennbar. Russlands Präsident Wladimir Putin wolle immer wieder Ängste schüren, unter anderem vor Armut.

Putin setze Energie als Waffe ein, sagte Habeck. So werde die Menge an Gas reduziert, um die Preise hochzutreiben. "Diese Strategie darf nicht erfolgreich sein", sagte der Minister. Putin wolle damit in Europa und in Deutschland eine Debatte auslösen über Angst, etwa vor materiellen Verlusten - um am Ende eine Debatte auszulösen, ob man ihn in der Ukraine nicht gewähren lassen solle. Der Krieg gegen die Ukraine sei ein Angriff gegen die individuelle Freiheit, so Habeck.

Habeck warnt vor Wirtschaftskrise

Habeck machte deutlich, dass die ökonomische Situation durch fehlende Energielieferungen noch schlimmer werden könne als in der Corona-Pandemie, in der die Wirtschaft 2020 so stark eingebrochen war wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. Über Monate seien Belastungen für die Wirtschaft möglich. Es gehe um ganze Existenzen von Firmen.

Die Gasspeicher seien noch nicht voll genug, sagte Habeck, nur zu etwa 60 Prozent. Deutschland könne nicht mit halbvollen Speichern in den Winter gehen. Falls dann Russland den Gashahn zudrehe, rede man über eine schwere Wirtschaftskrise, die Deutschland treffe. Nötig sei deshalb eine "kollektive Debattenanstrengung", die Wirtschaft und Politik mit einschließe.

Habeck hatte zuvor ein Maßnahmenpaket vorgelegt, damit der Gasverbrauch vor allem in der Industrie sinkt. Dazu gehört auch, wieder mehr klimaschädliche Kohle zu verstromen. Dies sei eine "sehr schlechte Nachricht", sagte Habeck. Die Maßnahme sei aber notwendig, um die Gasspeicher aufzufüllen.

Aiwanger fordert höchste Gas-Notfallstufe

Weiterhin ist Deutschland stark abhängig von russischen Gaslieferungen. Mehrere EU-Staaten - darunter auch Deutschland - verzeichneten zuletzt jedoch geringere Lieferungen aus Russland. Hierzulande gilt daher bereits die erste von drei Warnstufen. Ein "Krisenteam Gas" arbeitet daran, auf weitere Liefereinschränkungen oder -ausfälle reagieren zu können. Einigen - wie dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger - gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Aiwanger forderte zuletzt, dass die Bundesnetzagentur schon jetzt in den Markt eingreifen müsse, also direkt Phase drei des Notfallplans in Kraft treten solle.

Doch so weit will der Präsident der Behörde, Klaus Müller, nicht gehen. "Ich werbe sehr dafür, sorgfältig zu prüfen, wann der richtige Zeitpunkt für die höchste Alarmstufe ist, weil das Marktkräfte freisetzen würde", sagte Müller dem BR. Daher "drängelt mich nichts danach".

Thyssenkrupp spielt Szenarien für Gasmangel durch

Der größte deutsche Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel Europe wappnet sich bereits für den Fall von Einschränkungen bei der Gasversorgung in Deutschland. "Wir bereiten uns in verschiedenen Szenarien auf eine Unterbrechung oder eine Einschränkung der Erdgasversorgung vor", erklärte der Konzern. Einschränkungen in der Versorgung seien zugleich mit Einschränkungen in der Produktion verbunden. Bis zu einer bestimmten Schwelle könnte der Konzern sich darauf einstellen. "Ein Mindestbezug ist zur Aufrechterhaltung unserer Produktion aber unverzichtbar. Andernfalls sind Stilllegungen und technische Schäden an unseren Aggregaten nicht auszuschließen."

RWE-Chef Markus Krebber mahnte derweil ein gemeinsames Vorgehen Europas für den Fall eines Totalausfalls russischer Gaslieferungen an. Es gebe bislang keine gemeinsamen Pläne, wie das übrige Gas verteilt werden sollte, sagte der Manager auf dem "Tag der Industrie". Jedes Land schaue auf seine eigenen Notfallpläne. Spätestens in zwei, drei Monaten müsse das geklärt sein.

Koalition berät über Schritte gegen steigende Preise

Die Spitzen der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP wollen nach Angaben der SPD zudem über mögliche Schritte gegen die Preissteigerungen insbesondere von Gas und Energie beraten. "Es wird eine politische Debatte sein, um uns vor der Sommerpause über Wege zu späteren Entscheidungen auch klar zu werden", sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Angesichts der Situation auf dem Energiemarkt solle abgesteckt werden, "wie der Staat insgesamt handeln wird", so Mützenich. "Natürlich werden wir alle Instrumente noch einmal abwägen müssen."

Die Bundesregierung hatte Privathaushalte, Industrie und Gewerbe angesichts der reduzierten Gaslieferungen aus Russland zuvor zum Energiesparen aufgerufen. Sie hat zudem die erste von drei Stufen des Notfallplans Gas ausgerufen. Sollte die Versorgung nicht gesichert sein, könnte in der dritten Stufe die Bundesnetzagentur in den Markt eingreifen und bestimmen, welche Unternehmen noch Gas bekommen und wieviel.