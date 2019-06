Nach dem Scheitern des EU-Kompromisses zur Digitalsteuer macht Frankreich weiter Druck auf internationaler Ebene. Beim G20-Treffen in Japan kritisierte US-Finanzminister Mnuchin das französische Vorpreschen.

Frankreich fordert bei der Besteuerung von Internetfirmen mehr Tempo von den anderen großen Ländern. "Wir müssen uns beeilen", sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire beim Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) im japanischen Fukuoka.

Hoffentlich könne es noch dieses Jahr eine Lösung auf internationaler Ebene geben. Es gehe dabei um eine Mindestbesteuerung global aktiver Konzerne sowie ein neue Art, wie die Aktivitäten von Internetfirmen besteuert würden, die oft Dienstleistungen gratis anböten, dann aber mit den Daten der Kunden an anderer Stelle Geld verdienten. Bemühungen zur Einführung einer EU-weiten Digitalsteuer sind allerdings bislang gescheitert.

Frankreich prescht vor

Frankreich will deswegen eine dreiprozentige Steuer auf Internet-Erlöse erheben. Diese soll jährlich 500 Millionen Euro einbringen. Le Maire sagte, Frankreich werde den Sonderweg aufgeben, sobald es eine internationale Verständigung gebe. Dafür braucht es in erster Linie einen Kompromiss mit den USA. Denn dort haben die wichtigsten Internetfirmen ihren Sitz.

US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte in Fukuoka, er habe Probleme mit dem französischen Vorgehen. "Ich mag das nicht." Er unterstreiche allerdings die Notwendigkeit, hier schnell zu Lösungen zu kommen. Es müsse aber einen Konsens dazu geben. Le Maire will zunächst auf Ebene der sieben wichtigsten Industriestaaten, also zusammen mit den USA, eine Einigung finden als Voraussetzung für eine globale Verständigung.